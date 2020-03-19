Сергей Шахов запостил новое фото с собачкой и призвал не поддаваться панике.

Лечится дома: Как сейчас выглядит депутат Шахов, у которого нашли коронавирус instagram.com/shahov_sergey

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Украинский нардеп Сергей Шахов, который заболел коронавирусом, запостил новое фото и призвал подписчиков относиться к карнтину с позитивом. В Инстаграм Шахов добавил снимок, сделанный в домашней библиотеке на фоне стеллажей с книгами.

Нардеп позирует с собачкой на руках. В описании к фото Сергей отметил, что лечится дома и продолжает работать, а вынужденная изоляция имеет свои плюсы, среди которых - проводить больше времени с домашними любимцами.

Шахов не написал, как сейчас себя чувствует, однако на фото заметно, что он выглядит усталым и изможденным, также отчетливо заметны темные круги под глазами. Несмотря на это, Сергей призвал фолловеров постить веселые “карантинные“ истории и не терять бодрости духа.

Работать дома ... это иметь возможность в любое время поиграть с вашим улюбленцем🐕🐈 Давайте немного отдохнем от паники, и наповниму ленту позитивом 😀 Веселые истории пребыванием дома также приветствуются в комментариях 😉, - написал Шахов.

Лечится дома: Как сейчас выглядит депутат Шахов, у которого нашли коронавирус instagram.com/shahov_sergey

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Подписчики нардепа пожелали ему скорейшего выздоровления и попросили периодически выкладывать видеоотчеты, как Шахов обещал ранее.

А почему вы не сняли как у вас брали анализы? Смотрю публичный человек, снимаете фото и видео про все, а про анализ где доказательства, что у вас брали? 👏🏻

Добрий вечір)) як почуваєтесь? Чекаємо обіцяних відеозвітів😊, - написали в Сети.

Напомним, что короновирус у Сергея Шахова определили вчера, 18 марта, после чего депутат записал видеообращение к подписчикам и рассказал о симптомах заболевания.

Три дня назад у меня поднялась температура до 38 градусов. Я, как ответственный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы — сначала на грипп. Тесты показали отрицательный результат, — сообщил депутат.

Тест на коронавирус оказался позитивным и - и нардеп отметил, что болезнь не так страшна, как мы ее себе представляем.

Это не так страшно, как кажется, нужно отставить панику. Я считаю, это не страшное заболевание, а просто грипп, но как только вы почувствовали себя плохо, нужно сразу вызывать медиков, - заявил Шахов.

Ранее мы писали, что Том Хэнкс показал фото с женой после коронавируса.

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