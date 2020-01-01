Вся семья в сборе: Снежана Бабкина очаровала Сеть новым фото
Супруга музыканта Сергея Бабкина, танцовщица и актриса Снежана Бабкина поделилась с фанами замечательной новостью. В среду, 18 марта, ее младшему сыну Елисею исполнилось 9 месяцев.
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По случаю праздника артистка опубликовала милое семейное фото. На снимке звездная мама позирует на кровати с сыновьями, дочерью и домашними любимцами. А Сергей в это время делает селфи.
“Сегодня Нашему ЛИСёнку 9 месяцев‼️“, - написала Снежана.
Отметим, что Бабкины также провели онлайн-квартирник по случаю небольшого праздника.
Поклонники звездной семьи в комментариях пожелали малышу крепкого здоровья и счастья, а также засыпали публикацию комплиментами.
- Поздравляем!!! Позитивного настроения, улыбок судьбы и богатырского здоровья! 😘
- Поздравляем, счастья, здоровья и благополучия вашей прекрасной семье.
- Вся сім'я разом!!! То дууужеееее добре👏👍👌❤️❣️🌹😍
- Хай здоровенький росте!👶 Всіх благ!😘❤🎂
- Вітаю вас!!! “Веселая семейка“ ви такі класнючі
- Какая семья!😘🙌 Любовь спасёт мир!!!
- Поздравляю! Пусть растет здоровым настоящим мужчиной ❤️
- Вся Бабкинская семья в сборе!) ♥️ С праздником Вас, малышу поздравления. Пусть растёт здоровеньким и счастливым!!!)))😘♥️ Вечером заглянем на квартирник;)
Ранее сообщалось, что сын Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию.
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