Младшему сыну Бабкиных исполнилось 9 месяцев.

Вся семья в сборе: Снежана Бабкина очаровала Сеть новым фото instagram.com/snezhana_babkina

Супруга музыканта Сергея Бабкина, танцовщица и актриса Снежана Бабкина поделилась с фанами замечательной новостью. В среду, 18 марта, ее младшему сыну Елисею исполнилось 9 месяцев.

Читай также: “Вульгарненько для мамочки“: Жена Сергея Бабкина удивила провокационным фото

По случаю праздника артистка опубликовала милое семейное фото. На снимке звездная мама позирует на кровати с сыновьями, дочерью и домашними любимцами. А Сергей в это время делает селфи.

“Сегодня Нашему ЛИСёнку 9 месяцев‼️“, - написала Снежана.

Отметим, что Бабкины также провели онлайн-квартирник по случаю небольшого праздника.

Снежана Бабкина очаровала Сеть семейным фото Скриншот

Поклонники звездной семьи в комментариях пожелали малышу крепкого здоровья и счастья, а также засыпали публикацию комплиментами.

Поздравляем!!! Позитивного настроения, улыбок судьбы и богатырского здоровья! 😘

Поздравляем, счастья, здоровья и благополучия вашей прекрасной семье.

Вся сім'я разом!!! То дууужеееее добре👏👍👌❤️❣️🌹😍

Хай здоровенький росте!👶 Всіх благ!😘❤🎂

Вітаю вас!!! “Веселая семейка“ ви такі класнючі

Какая семья!😘🙌 Любовь спасёт мир!!!

Поздравляю! Пусть растет здоровым настоящим мужчиной ❤️

Вся Бабкинская семья в сборе!) ♥️ С праздником Вас, малышу поздравления. Пусть растёт здоровеньким и счастливым!!!)))😘♥️ Вечером заглянем на квартирник;)

Ранее сообщалось, что сын Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​