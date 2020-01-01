Вот это перемена!: В Сети появилось фото Кароль на карантине
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Пока в Украине продолжается карантин звезды шоу-бизнеса по-своему используют время самоизоляции - кто-то, как Юлия Санина и Джамала, проводит концерты онлайн, а кто-то, как Катя Осадчая рекомендует подписчикам хорошие фильмы и книги. Однако как быть с репетициями талант-шоу “Голос страны“, которые тоже отменили из-за вспышки коронавируса?
Похоже, тренеры команд нашли выход из ситуации - и связываются с подопечными в Сети. По крайней мере так утверждает фан-клуб украинской певицы Тины Кароль, которая является самым “бывалым“ тренером проекта - артистка участвует в нем с самого начала и появлялась почти во всех сезонах.
Так, в Инстаграм фан-клуба Тины появилось ее фото перед монитором компьютера. В подписи поклонники отметили, что теперь Кароль проводит тренировки удаленно. К слову, артистка позирует в домашней одежде и совсем без макияжа - и выглядит совершенно иначе, чем с ярким мейкапом.
А тем временем Тина репетирует @goloskrainy_official со своей командой по скайпу 😍, - написали в публикации.
В комментариях похвалили фото и назвали Кароль красивой, “домашней“ и “уютной“.
Ранее мы писали, где проведет карантин сын Тины Кароль.
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