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Вот это перемена!: В Сети появилось фото Кароль на карантине

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Фан-клуб артистки показал ее домашнее фото перед монитором и отметил, что так теперь проходят репетиции "Голоса страны".

Вот это перемена: В Сети появилось фото Кароль на карантине
Вот это перемена: В Сети появилось фото Кароль на карантине
instagram.com/tina_karol

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Пока в Украине продолжается карантин звезды шоу-бизнеса по-своему используют время самоизоляции - кто-то, как Юлия Санина и Джамала, проводит концерты онлайн, а кто-то, как Катя Осадчая рекомендует подписчикам хорошие фильмы и книги. Однако как быть с репетициями талант-шоу “Голос страны“, которые тоже отменили из-за вспышки коронавируса?

Похоже, тренеры команд нашли выход из ситуации - и связываются с подопечными в Сети. По крайней мере так утверждает фан-клуб украинской певицы Тины Кароль, которая является самым “бывалым“ тренером проекта - артистка участвует в нем с самого начала и появлялась почти во всех сезонах. 

Так, в Инстаграм фан-клуба Тины появилось ее фото перед монитором компьютера. В подписи поклонники отметили, что теперь Кароль проводит тренировки удаленно. К слову, артистка позирует в домашней одежде и совсем без макияжа - и выглядит совершенно иначе, чем с ярким мейкапом.

А тем временем Тина репетирует @goloskrainy_official со своей командой по скайпу 😍, - написали в публикации.

Вот это перемена!: В Сети появилось фото Кароль на карантине
Вот это перемена!: В Сети появилось фото Кароль на карантине
instagram.com/_fantina

В комментариях похвалили фото и назвали Кароль красивой, “домашней“ и “уютной“.

Ранее мы писали, где проведет карантин сын Тины Кароль.

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Теги: тина кароль, карантин, фото звезд без макияжа
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Источник: IVONА bigmir)net

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