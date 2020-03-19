Голливудская звезда украинского происхождения сейчас находится в изоляции в своем доме в Лондоне.

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая заразилась коронавирусом, рассказала подписчикам о борьбе с болезнью.

Читай также: Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко объяснила, почему ее не госпитализировали

На своей странице в Инстаграм 40-летняя артистка призналась, что врачи ей не назначили лечение. Лишь сказали принимать Парацетамол при высокой температуре и болях. Также Ольга пьет витамины для поддержки иммунитета.

“Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в ЛОНДОНЕ! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией Всем кто болеет хорошего выздоровления“, - написала знаменитость.

Ольга Куриленко рассказала, как лечится от коронавируса Скриншот

Читай также: Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус

Кроме того, в комментариях Ольга сообщила, что ее сын сейчас находится с ней в доме под присмотром няни. Актриса видится с 4-летним Александром каждый день.

“Сын со мной в доме, но мне помогает няня. Но я все равно провожу с ним время каждый день. При этом я в маске и я постоянно мою руки и себе и ему. Мы дезинфицируем все поверхности и все за что мы берёмся. У сына нет симптомов“, - призналась Куриленко.

У Ольги Куриленко коронавирус Скриншот

Ранее сообщалось, что актер Идрис Эльба также заразился коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.