Телеведущая запостила снимки в купальнике, обработанные фотошопом.

После карантина: Леся Никитюк шокировала Сеть округлившимися формами instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает поднимать настроение подписчикам, которые находятся дома на карантине. В Инстаграм знаменитость добавила забавный коллаж, на котором показала два своих фото в купальнике, обработанных фотошопом.

На обоих снимках Леся "добавила" себе лишние килограммы. В описании телеведущая пошутила, что так будет выглядеть к окончанию карантина.

Я после карантина😆😆😆 відмічай подружку в коментах😆🙏🤪, - написала Леся.

После карантина: Леся Никитюк шокировала Сеть округлившимися формами instagram.com/lesia_nikituk

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Публикация вызвала шквал комментариев, в которых пользователи Сети согласились, что после карантина многие будут выглядеть где-то так, как Леся на фото. Некоторые фолловеры пошутили, что на фото просто "неудачный фотошоп".

Больше всех отличилась певица Даша Астафьева - ее шутку залайкали в Инстаграм:

А что тут? - уточнила Астафьева.

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