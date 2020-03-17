В очень откровенном наряде: Белла Хадид снялась в необычной фотосессии

Модель позировала для Voguekorea и написала трогательный пост в период карантина .

В откровенном образе на обложке глянца: Белла Хадид снялась в необычной фотосессии instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид - одна из самых востребованных топ- и фотомоделей современности. Девушку приглашают участвовать в дефиле самые знаменитые кутюрье, а кроме того - она регулярно украшает обложки всемирно известных глянцев. Притом, наряды красавицы всегда поражают неординарностью и раскрывают ее красоту с разных сторон.

Так, для корейского Vogue Белла позировала в весьма оригинальном образе - модель предстала на фото в черном лаковом наряде, состоящем из топа-повязки, юбки с разрезом, высоких перчаток и мокасин на ровном ходу, надетых поверх чулков. Образ дополнил лаковый чокер на шее.

В одном из кадров Белла держит во рту сигарету. Фото знаменитость выставила в Инстаграм, написав, что ей неудобно делиться результатами своей работы во время эпидемии коронавируса.

В откровенном образе на обложке глянца: Белла Хадид снялась в необычной фотосессии instagram.com/bellahadid

В откровенном образе на обложке глянца: Белла Хадид снялась в необычной фотосессии instagram.com/bellahadid

В откровенном образе на обложке глянца: Белла Хадид снялась в необычной фотосессии instagram.com/bellahadid

Мне смешно писать о моей работе в это время хаоса, но я также чувствую себя очень благодарным за этот момент с @voguekorea и @luigiandiango ... Апрель 2020 ... ЖИЗНЬ И ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ ... 🖤 Спасибо 🖤, - написала Белла.

Ранее мы писали, что Беллу Хадид пластические хирурги назвали самой красивой знаменитостью.

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