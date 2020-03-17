Телеведущая показала, как развлекает в карантине свою маленькую племянницу .

"Помаду забыла": Леся Никитюк показала, как выглядит с "походным" макияжем instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая на время карантина уехала к родственникам в Хмельницкую область, продолжает поднимать настроение подписчикам и выкладывать забавные видео в Инста-сториз.

На этот раз Леся решила "похвастаться" необычным макияжем - телеведущая в кадре отметила, что нанесла тональную основу и подкрасила ресницы, однако не сможет "нарисовать" губы, поскольку не взяла с собой ни одной помады. После этого маленькая племянница Никитюк принесла "бабушкину помаду" - и отдала Лесе.

"Помаду забыла": Леся Никитюк показала, как выглядит с "походным" макияжем instagram.com/lesia_nikituk

"Помаду забыла": Леся Никитюк показала, как выглядит с "походным" макияжем instagram.com/lesia_nikituk

Также харизматичная телеведущая устроила в Инста-сториз конкурс на "худшую маску в Инстаграм", показав фото в образе гигантской креветки.

"Помаду забыла": Леся Никитюк показала, как выглядит с "походным" макияжем instagram.com/lesia_nikituk

Из сториз и публикаций Леси видно, что максимум времени она посвящает своей юной племяннице. Так, недавно телеведущая выставила забавное видео, на котором они с малышкой наклеивают яркие тату.

А еще мы в контрастрайк играем, - поделилась телеведущая.

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