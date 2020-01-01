"Сразу легче, правда?": Ксения Мишина призналась, как относится к коронавирусу

Актриса предложила смотреть на эпидемию и карантин как на временную передышку .

Только с любовью: Ксения Мишина призналась, как относится к коронавирусу instagram.com/misha.k.ua

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Актриса театра и кино Ксения Мишина, которая стала победительницей шоу “Танцы со звездами“, написала трогательный пост о коронавирусе. В Инстаграм знаменитость поразмыслила над тем, что эпидемию и вынужденный карантин можно воспринимать позитивно и относится к ним как ко временной передышке для людей и для целой планеты.

Звезда отметила, что даже в этой ситуации во главе должна быть любовь - и такое отношение делает жизнь проще.

А если действительно всю ситуацию воспринимать как тайм аут для природы и нашей земли? Подарить ей некие каникулы и отпуск ...

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ведь легче становится, правда? Сразу все через любовь и благодарность ...

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И если рассматривать все с позитивной стороны, то сколько преимуществ во всем этом можно найти ...

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Поставить все на Стоп и подумать о многом и о разном ...

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Момент паузы для многих расставит все на свои места ... и каждый получит то, что заслужил ..., - философски высказалась Мишина.

Только с любовью: Ксения Мишина призналась, как относится к коронавирусу instagram.com/misha.k.ua

Подписчики прокомментировали пост Ксении похвалив ее за мудрость и позитивный подход к вещам.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина засветилась в очень откровенном наряде.

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