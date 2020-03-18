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Том Хэнкс признался, чем занимается после выписки из больницы

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Голливудского актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выписали из больницы после лечения коронавируса.
Том Хэнкс признался, чем занимается после выписки из больницы
Том Хэнкс признался, чем занимается после выписки из больницы
instagram.com/ritawilson

Во вторник, 17 марта, стало известно, что звездные супруги, актеры Том Хэнкс Рита Уилсон выписались из больницы после заражения COVID-19.

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63-летние знаменитости прошли необходимое лечение и сейчас находятся на домашнем карантине. На своей странице в Инстаграм Хэнкс рассказал, как проводит время в изоляции. 

“Эй, ребята. Хорошие новости: одна неделя после положительного результата теста, при самоизоляции, симптомы почти одинаковые. Нет лихорадки. Складывание белья и мытье посуды приводит к дремоте на диване. Плохие новости: моя жена Рита Уилсон выиграла 6 раздач Джин Рамми подряд и лидирует на 201 очко. Но я научился не не намазывать свой Веджимайт так густо. Я приехал сюда с пишущей машинкой, которую я любил. Мы все вместе“, - написал Том.

Том Хэнкс признался, чем занимается после выписки из больницы
Том Хэнкс признался, чем занимается после выписки из больницы
скриншот

Накануне стало известно, что актер Идрис Эльба также заразился коронавирусом.

 

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Теги: Том Хэнкс, Рита Уилсон
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  18.03.2020, 16:43
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pусский
Он громко пердит!
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