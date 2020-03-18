Голливудского актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выписали из больницы после лечения коронавируса.

Том Хэнкс признался, чем занимается после выписки из больницы instagram.com/ritawilson

Во вторник, 17 марта, стало известно, что звездные супруги, актеры Том Хэнкс Рита Уилсон выписались из больницы после заражения COVID-19.

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63-летние знаменитости прошли необходимое лечение и сейчас находятся на домашнем карантине. На своей странице в Инстаграм Хэнкс рассказал, как проводит время в изоляции.

“Эй, ребята. Хорошие новости: одна неделя после положительного результата теста, при самоизоляции, симптомы почти одинаковые. Нет лихорадки. Складывание белья и мытье посуды приводит к дремоте на диване. Плохие новости: моя жена Рита Уилсон выиграла 6 раздач Джин Рамми подряд и лидирует на 201 очко. Но я научился не не намазывать свой Веджимайт так густо. Я приехал сюда с пишущей машинкой, которую я любил. Мы все вместе“, - написал Том.

Том Хэнкс признался, чем занимается после выписки из больницы скриншот

Накануне стало известно, что актер Идрис Эльба также заразился коронавирусом.

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