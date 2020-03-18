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Стало известно, где проведет карантин сын Тины Кароль

Комментариев: 2
Тина Кароль забрала 11-летнего Вениамина в Киев на время эпидемии коронавируса .

Стало известно, где проведет карантин сын Тины Кароль
Стало известно, где проведет карантин сын Тины Кароль
instagram.com/tina_karol

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Стало известно, где проведет карантин в связи с распространением коронавируса сын певицы Тины Кароль 11-летний Вениамин, который учится в Лондоне. В эфире  передачи “Сніданок з 1+1“ артистка сообщила, что приняла решение забрать Веню в Киев и сообщила парню о своем решении, перечислив все возможные риски.

Я рассказала ему все как есть, по взрослому. Впрочем, как и всегда. Он немного испугался, немного удивился. Но ему так же по взрослому раньше рассказали в школе. Там не создают иллюзий у детей, - сказала Кароль.

Стало известно, где проведет карантин сын Тины Кароль
Стало известно, где проведет карантин сын Тины Кароль
instagram.com/tina_karol

Артистка поделилась, что принимать решение нужно было быстро, пока не перекрыли воздушное сообщение между Великобританией и Украиной. Кароль отметила, что теперь у нее с Веней будет много времени, чтобы помочь друг другу в учебе.

Для меня это был целый челлендж. Когда закрывают небо… У нас появилось время пообщаться, он хорошо знает французский, помимо английского. Я говорю ему – теперь ты мой учитель. По крайней мере каким то простым словам он меня научит. Я подтяну его по фортепиано. То есть, у меня уже есть план действий, нам есть чем заняться. – рассказала Кароль. 

Вениамин на
Вениамин на "Голосе страны"
instagram.com/tina_karol

Напомним, что Вениамина Тина Кароль родила в 2008 году в браке с украинским продюсером Евгением Огирем. В 2011 году супругу Кароль диагностировали рак желужка, а в 2013-м после полутора лет борьбы он умер. Вениамин, согласно воле покойного мужа Тины, сейчас живет и учится в Великобритании. 

Ранее мы писали, что Тина Кароль показала, как защищается от коронавируса. 

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Теги: тина кароль, дети звезд, карантин, Коронавирус
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  18.03.2020, 16:44
Оценка:  0
pусский
В Киеве педики, туда нельзя!
гость  (аноним)  18.03.2020, 16:12
Оценка:  0
гость
да всем п о х у й
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