Артист станцевал с Хейли Бибер, одетой в коротенькую пижаму.

Нескучный карантин: Джастин Бибер показал секси танец со своей женой instagram.com/justinbieber

Читай также: Ведущая “Орел и решка“ показала, как проводит медовый месяц в карантине

Канадский исполнитель Джастин Бибер, который в День Валентина-2020 выпустил студийный альбом после длительного перерыва, решил поднять настроение подписчикам в карантине. В приложении Tiktok артист станцевал вместе со своей женой моделью Хейли Бибер.

Девушка одета в коротенькую пижамку, обнажившую ее стройные ноги и идеально плоский животик. Движения парочки выглядят весьма соблазнительно - особенно Хейли.

Таким веселым видео знаменитости приобщились к мировой акции поддержки карантина - #TogetherAtHome (англ. “вместе но дома“ - ред.).

За несколько часов в Сети ролик набрал более 16 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Джастин Бибер побил рекорд легендарного Элвиса Пресли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.