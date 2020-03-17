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Нескучный карантин: Джастин Бибер показал секси танец со своей женой

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Артист станцевал с Хейли Бибер, одетой в коротенькую пижаму.

Нескучный карантин: Джастин Бибер показал секси танец со своей женой
Нескучный карантин: Джастин Бибер показал секси танец со своей женой
instagram.com/justinbieber

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Канадский исполнитель Джастин Бибер, который в День Валентина-2020 выпустил студийный альбом после длительного перерыва, решил поднять настроение подписчикам в карантине. В приложении Tiktok артист станцевал вместе со своей женой моделью Хейли Бибер.

Девушка одета в коротенькую пижамку, обнажившую ее стройные ноги и идеально плоский животик. Движения парочки выглядят весьма соблазнительно - особенно Хейли.

Таким веселым видео знаменитости приобщились к мировой акции поддержки карантина - #TogetherAtHome (англ. “вместе но дома“ - ред.).

За несколько часов в Сети ролик набрал более 16 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Джастин Бибер побил рекорд легендарного Элвиса Пресли. 

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Теги: Джастин Бибер, Хейли Бибер, карантин, Танец
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Источник: IVONА bigmir)net

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