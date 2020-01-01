Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Финалистка Нацотбора KRUТЬ показала, как выглядит ее возлюбленный

Комментариев: 0
Украинская певица и бандуристка KRUТЬ поделилась романтическими снимками с бойфрендом.
Финалистка Нацотбора KRUТЬ показала, как выглядит ее возлюбленный
Финалистка Нацотбора KRUТЬ показала, как выглядит ее возлюбленный
instagram.com/bandura_krut

Украинская исполнительница и бандуристка Марина Круть (KRUТЬ), которая сенсационно выиграла первый полуфинал Нацотбора на “Евровидение 2020“, порадовала подписчиков романтическими фотографиями.

Читай также: В стиле украинских народных песен: “Время и Стекло“ перепели свои хиты

На своей странице в Инстаграм 24-летняя артистка показала своего возлюбленного Антона. Звезда запостила два снимка, где она нежно обнимает любимого человека.

“Людина не може самостійно пізнати себе. Їй потрібен хтось, щоб зрозуміти хто вона . Я - це десь далекий ти. Ти - це десь далека я“, - трогательно подписала снимок KRUТЬ.

KRUТЬ показала, как выглядит ее возлюбленный Антон
KRUТЬ показала, как выглядит ее возлюбленный Антон
скриншот

KRUТЬ показала, как выглядит ее возлюбленный Антон
KRUТЬ показала, как выглядит ее возлюбленный Антон
скриншот

Ранее KRUTЬ прокомментировала проход в финал Нацотбора 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: KRUTЬ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь