Финалистка Нацотбора KRUТЬ показала, как выглядит ее возлюбленный
Украинская исполнительница и бандуристка Марина Круть (KRUТЬ), которая сенсационно выиграла первый полуфинал Нацотбора на “Евровидение 2020“, порадовала подписчиков романтическими фотографиями.
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На своей странице в Инстаграм 24-летняя артистка показала своего возлюбленного Антона. Звезда запостила два снимка, где она нежно обнимает любимого человека.
“Людина не може самостійно пізнати себе. Їй потрібен хтось, щоб зрозуміти хто вона . Я - це десь далекий ти. Ти - це десь далека я“, - трогательно подписала снимок KRUТЬ.
Ранее KRUTЬ прокомментировала проход в финал Нацотбора 2020.
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