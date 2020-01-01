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В белье и чулках: MARUV показала провокационное фото из новой фотосессии

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Артистка написал о переносе весенних концертов из-за карантина .

В белье и чулках: MARUV показала провокационное фото из новой фотосессии
В белье и чулках: MARUV показала провокационное фото из новой фотосессии
instagram.com/maruvofficial/

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Украинская исполнительница Анна Корсун (MARUV), которая обожает эпатировать публику откровенными нарядами и номерами, объявила об отмене весенних концертов из-за карантина. Об этом звезда написала в Инстаграм. И конечно же - иначе была бы она не MARUV - артистка добавила к публикации горячее фото.

Исполнительница позирует в белье и чулках, прикрывшись отрезом ткани с оборками. Ярко-синие волосы MARUV гладко причесаны на пробор.

Внимание😜
Все мартовские концерты переносится. Апрельские и Майские концерты пока что в силе🥳. Следите за новостями в моей инсте, я буду держать вас в курсе 🤗, - написала Анна.

В белье и чулках: MARUV показала провокационное фото из новой фотосессии
В белье и чулках: MARUV показала провокационное фото из новой фотосессии
instagram.com/maruvofficial/

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Подписчики активно комментируют пост, отмечая яркое фото артистки. Некоторым образ Анны показался нежным и привлекательным, но во многих комментариях ее раскритиковали за излишнюю откровенность, также фолловерам не понравилась прическа звезды.

  • Красиво очень 👍👏нежнейший образ🌺💮🌸сразу вспомнился проэкт Танцы и безумно красивый "Венский вальс" 🔥🔥🔥обожамки 😍😍😍 Queen 👑 ❤️💙❤️
  • Ну вот не нравятся мне такие волосы, не ухоженные, цвет, конечно на любителя.
  • Ну куууда без голой#опы....👎
  • Такие фоточки,что можно не понять чем именно Вы занимаетесь))
  • Мальвина💙, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MARUV устроила жаркий фотосет на Бали.

 

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Теги: MARUV, провокация, фото в белье, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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