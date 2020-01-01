Алина Астровская выставила фото Антона Лаврентьева в маске для сна .

Ведущая "Орел и решка" показала, как проводит медовый месяц в карантине instagram.com/alina_astrovskaya_

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Ведущая популярного тревел-шоу Алина Астровская, которая недавно пубично призналась в любви коллеге по проекту Антону Лаврентьеву, показала, как проводит время с избранником в карантине. В Инстаграм Астровская добавила фото спящего Лаврентьева в черной маске для отдыха, а в описании отметила, что у них сейчас “вынужденный медовый месяц“. Также Алина призналась, что в этот период активно готовит новые блюда и разбирает гардероб. Карантин телеведущая назвала “буферной зоной“, которая открывает множество новых возможностей.

Такой #карантин нам с @antonlavrentiev нравится! )

Доброе утро! 🙃❤️

Поздравляю всех, кто как и мы попал в вынужденный #медовыймесяц! #сбежавшаяневеста🤪 теперь готовит вкусняшки каждый день!

Интересно надолго меня хватит 😅, а ведь уже и кесадилья была! 💃🏻🥑🍤

Вы меня подставили!

Купили всю гречку в магазинах 😂😂😂теперь надо выдумывать пироги заморские!

Не думала что напишу такое, но делитесь кулинарными влогами! )))

И конечно, поздравляю тех кто наконец-то займётся разбором гардероба,

уберёт дальние шкафчики со странными предметами, послушает лекции, начнёт делать йогу/зарядку/любой вид спорта по видео урокам! Наберёт бабулю и долго поговорит с ней по телефону обо всём 🙌🏻, ведь обычно некогда!

Мы попали в буферную зону, которая открывает 1000 возможностей! И пусть повод грустный, но я вас от всего сердца прошу увидеть в этом полезное для себя!

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Давайте в комментариях сделаем список 👉🏻 чем можно заняться дома 🏠 •

#делиться #хорошим #астровская #пошлазавышивкой #люблювас #всёбудетхорошо, - написала Астровская.

Ведущая "Орел и решка" показала, как проводит медовый месяц в карантине instagram.com/alina_astrovskaya_

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