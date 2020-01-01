Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ведущая "Орел и решка" показала, как проводит медовый месяц в карантине

Комментариев: 0
Алина Астровская выставила фото Антона Лаврентьева в маске для сна .

Ведущая
Ведущая "Орел и решка" показала, как проводит медовый месяц в карантине
instagram.com/alina_astrovskaya_

Читай также: Анна Ризатдинова села на шпагат прямо в супермаркете - видео

Ведущая популярного тревел-шоу Алина Астровская, которая недавно пубично призналась в любви коллеге по проекту Антону Лаврентьеву, показала, как проводит время с избранником в карантине. В Инстаграм Астровская добавила фото спящего Лаврентьева в черной маске для отдыха, а в описании отметила, что у них сейчас “вынужденный медовый месяц“.  Также Алина призналась, что в этот период активно готовит новые блюда и разбирает гардероб. Карантин телеведущая назвала “буферной зоной“, которая открывает множество новых возможностей.

Такой #карантин нам с @antonlavrentiev нравится! )
Доброе утро! 🙃❤️
Поздравляю всех, кто как и мы попал в вынужденный #медовыймесяц! #сбежавшаяневеста🤪 теперь готовит вкусняшки каждый день!
Интересно надолго меня хватит 😅, а ведь уже и кесадилья была! 💃🏻🥑🍤
Вы меня подставили!
Купили всю гречку в магазинах 😂😂😂теперь надо выдумывать пироги заморские!
Не думала что напишу такое, но делитесь кулинарными влогами! )))
И конечно, поздравляю тех кто наконец-то займётся разбором гардероба,
уберёт дальние шкафчики со странными предметами, послушает лекции, начнёт делать йогу/зарядку/любой вид спорта по видео урокам! Наберёт бабулю и долго поговорит с ней по телефону обо всём 🙌🏻, ведь обычно некогда!
Мы попали в буферную зону, которая открывает 1000 возможностей! И пусть повод грустный, но я вас от всего сердца прошу увидеть в этом полезное для себя!

Давайте в комментариях сделаем список 👉🏻 чем можно заняться дома 🏠 •
#делиться #хорошим #астровская #пошлазавышивкой #люблювас #всёбудетхорошо, - написала Астровская.

Ведущая
Ведущая "Орел и решка" показала, как проводит медовый месяц в карантине
instagram.com/alina_astrovskaya_

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко поддалась всеобщей панике из-за карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алина Астровская, Орел и Решка, карантин, Коронавирус, медовый месяц
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь