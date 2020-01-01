Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анастасия Кожевникова запостила пикантные фото в ванной

Комментариев: 0
Экс-"ВИА Гра" показала, как проводит время на карантине.
Анастасия Кожевникова запостила пикантное фото в ванной
Анастасия Кожевникова запостила пикантное фото в ванной
instagram.com/anastasiakozhevnikova

Известная украинская исполнительница, которая в 2013-2018 годах была солисткой легендарной группы “ВИА Гра“, Анастасия Кожевникова поделилась с подписчиками новой публикацией в соцсети.

Читай также: Экс-ВИА гра Кожевникова засветилась на подиуме в необычном наряде

Так, на странице в Инстаграм артистка решила показать фанам, чем занимается во время карантина. В аккаунте Кожевниковой появилось несколько кадров, где она позирует обнаженной в пенной ванне. В руках певица держит бокал с напитком.

“Так проходит мой карантин. Берегите себя❤️“, - подписала снимки Анастасия.

Анастасия Кожевникова запостила пикантное фото в ванной
Анастасия Кожевникова запостила пикантное фото в ванной
скриншот

Анастасия Кожевникова запостила пикантное фото в ванной
Анастасия Кожевникова запостила пикантное фото в ванной
скриншот

Анастасия Кожевникова запостила пикантное фото в ванной
Анастасия Кожевникова запостила пикантное фото в ванной
скриншот

Напомним, ранее экс-“ВИА Гра“ Кожевникова призналась, почему муж редко делает ей подарки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анастасия Кожевникова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь