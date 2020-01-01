Анастасия Кожевникова запостила пикантные фото в ванной

Экс-"ВИА Гра" показала, как проводит время на карантине.

Известная украинская исполнительница, которая в 2013-2018 годах была солисткой легендарной группы “ВИА Гра“, Анастасия Кожевникова поделилась с подписчиками новой публикацией в соцсети.

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Так, на странице в Инстаграм артистка решила показать фанам, чем занимается во время карантина. В аккаунте Кожевниковой появилось несколько кадров, где она позирует обнаженной в пенной ванне. В руках певица держит бокал с напитком.

“Так проходит мой карантин. Берегите себя❤️“, - подписала снимки Анастасия.

Анастасия Кожевникова запостила пикантное фото в ванной скриншот

Анастасия Кожевникова запостила пикантное фото в ванной скриншот

Анастасия Кожевникова запостила пикантное фото в ванной скриншот

Напомним, ранее экс-“ВИА Гра“ Кожевникова призналась, почему муж редко делает ей подарки.

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