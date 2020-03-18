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Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус

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Солиста группы "Друга ріка" госпитализировали с подозрением на COVID-19.
Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус
Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус
facebook.com/valeriy.kharchyshyn

В понедельник, 16 марта, лидер популярной украинской рок-группы “Друга ріка“ Валерий Харчишин сообщил фанам, что попал в больницу в Белой Церкви после поездки в Италию. Артист отметил, что у него заподозрили коронавирус.

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После рентгена у певца диагностировали одностороннюю пневмонию. Кроме того, Валерий сдал анализы на COVID-19. И сегодня, 18 марта, Харчишин решил публично поделиться результатами теста на своих страницах в Facebook и Instagram. По словам исполнителя, оба теста оказались негативными.

“Після отримання мною другого тесту (ПЛР), що остаточно підтвердив відсутність вірусу COVID-19(коронавірусу), мене було виписано для продовження лікування пневмонії у медустанові за місцем проживання. Я з радістю, але зі сльозою на вікні білої церкви, самостійно покинув інфекційне відділення у БЦ з виглядом на ту ж саму білу церкву. Для розвінчування міфу і забезпечення офіційного алібі своїм друзям та лЮбим контактним особам, публікую результати моїх обох тестів. Бережіть себе, не втрачайте гумору та розуму!“, - написал Харчишин.

Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус
Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус
скриншот

Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус
Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус
скриншот

Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус
Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус
скриншот

Ранее сообщалось, что Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения коронавируса.

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Теги: Валерий Харчишин, Друга Ріка, Коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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