Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус

В понедельник, 16 марта, лидер популярной украинской рок-группы “Друга ріка“ Валерий Харчишин сообщил фанам, что попал в больницу в Белой Церкви после поездки в Италию. Артист отметил, что у него заподозрили коронавирус.

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После рентгена у певца диагностировали одностороннюю пневмонию. Кроме того, Валерий сдал анализы на COVID-19. И сегодня, 18 марта, Харчишин решил публично поделиться результатами теста на своих страницах в Facebook и Instagram. По словам исполнителя, оба теста оказались негативными.

“Після отримання мною другого тесту (ПЛР), що остаточно підтвердив відсутність вірусу COVID-19(коронавірусу), мене було виписано для продовження лікування пневмонії у медустанові за місцем проживання. Я з радістю, але зі сльозою на вікні білої церкви, самостійно покинув інфекційне відділення у БЦ з виглядом на ту ж саму білу церкву. Для розвінчування міфу і забезпечення офіційного алібі своїм друзям та лЮбим контактним особам, публікую результати моїх обох тестів. Бережіть себе, не втрачайте гумору та розуму!“, - написал Харчишин.