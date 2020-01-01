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Юлия Панкова поделила советами, которые помогут обрести красивую фигуру

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Ведущая «Ревизора» на Новом канале поделилась системой питания, которую ей составила диетолог.
Юлия Панкова поделила советами, которые помогут обрести красивую фигуру
Юлия Панкова поделила советами, которые помогут обрести красивую фигуру
Пресс-служба

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Лето не за горами, самое время готовиться к пляжному сезону. Похудеть за короткий срок, и при этом не мучить себя жесткими диетами – реально. Это доказывает Юлия Панкова. Чтобы быстро, эффективно и безопасно для здоровья избавиться от «зимних килограммов», ведущая Нового канала обратилась к ведущему врачу-диетологу страны.

– На первый взгляд, зрителям может показаться, что я худенькая, – рассказывает Юля. – На самом деле это не так. Говорю откровенно: у меня появился животик после зимнего отдыха в Австрии. Ведь я не отказывала себе в шницелях, брецелях, сосисках и других вкусностях.

Юлия Панкова поделила советами, которые помогут обрести красивую фигуру
Юлия Панкова поделила советами, которые помогут обрести красивую фигуру
пресс-служба

Сегодня Юля готова поделиться со всеми советами, которые ей дала диетолог.

– Девочки, давайте вместе избавляться от лишнего веса, – призывает ведущая. – Так веселее! Вот вам пять простых правил, которые я начала применять. И, кстати, уже вижу первые результаты.

1. Обязательно ложитесь спать до 22:30. Если вы не будете этого придерживаться, то ни одна диета не будет эффективной. Ведь именно ночью возрастает скорость метаболизма.

2. Пейте много воды до еды и после нее. Расчет должен быть 30 мл на 1 кг вашего веса. Помните, что чай, сок, кофе не в счет. Рекомендовано воду не употреблять после 18-19 часов, чтобы утром не было отеков.

3. Ежедневно должно быть только три приема пищи. Интервал между ними – пять часов. И никаких перекусов, а также орешков, эко-чипсов, фруктов... Фрукты можно употреблять до 15 часов.

4. Откажитесь от жареного, жирного, сладкого и мучных изделий.

5. Дневной рацион. Завтрак: белок + салат, обед (употребить до 15 часов): углеводы + салат, ужин: зеленые овощи (свежие или приготовленные на пару).

Будьте здоровыми и красивыми!

Ранее мы писали, что начались съемки нового сезона “Ревизора“.

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Теги: новый канал, Юлия Панкова
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