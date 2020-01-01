Ведущая «Ревизора» на Новом канале поделилась системой питания, которую ей составила диетолог.

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Лето не за горами, самое время готовиться к пляжному сезону. Похудеть за короткий срок, и при этом не мучить себя жесткими диетами – реально. Это доказывает Юлия Панкова. Чтобы быстро, эффективно и безопасно для здоровья избавиться от «зимних килограммов», ведущая Нового канала обратилась к ведущему врачу-диетологу страны.

– На первый взгляд, зрителям может показаться, что я худенькая, – рассказывает Юля. – На самом деле это не так. Говорю откровенно: у меня появился животик после зимнего отдыха в Австрии. Ведь я не отказывала себе в шницелях, брецелях, сосисках и других вкусностях.

Юлия Панкова поделила советами, которые помогут обрести красивую фигуру пресс-служба

– Девочки, давайте вместе избавляться от лишнего веса, – призывает ведущая. – Так веселее! Вот вам пять простых правил, которые я начала применять. И, кстати, уже вижу первые результаты.

Сегодня Юля готова поделиться со всеми советами, которые ей дала диетолог.

1. Обязательно ложитесь спать до 22:30. Если вы не будете этого придерживаться, то ни одна диета не будет эффективной. Ведь именно ночью возрастает скорость метаболизма.

2. Пейте много воды до еды и после нее. Расчет должен быть 30 мл на 1 кг вашего веса. Помните, что чай, сок, кофе не в счет. Рекомендовано воду не употреблять после 18-19 часов, чтобы утром не было отеков.

3. Ежедневно должно быть только три приема пищи. Интервал между ними – пять часов. И никаких перекусов, а также орешков, эко-чипсов, фруктов... Фрукты можно употреблять до 15 часов.

4. Откажитесь от жареного, жирного, сладкого и мучных изделий.

5. Дневной рацион. Завтрак: белок + салат, обед (употребить до 15 часов): углеводы + салат, ужин: зеленые овощи (свежие или приготовленные на пару).

Будьте здоровыми и красивыми!

Ранее мы писали, что начались съемки нового сезона “Ревизора“.

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