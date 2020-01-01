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Беременная дочь Ольги Сумской похвасталась стильной фотосессией

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Антонина Паперная очаровала "беременным" фото.
Беременная дочь Ольги Сумской похвасталась стильной фотосессией
Беременная дочь Ольги Сумской похвасталась стильной фотосессией
instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная продолжает радовать фанов яркими кадрами из различных фотосессий.

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Так, недавно 29-летняя артистка, которая вскоре во второй раз станет мамой, на своей странице в Инстаграм поделилась новым “беременным“ фото. На свежем снимке Тоня запечатлена в джинсах, кожаной куртке и белом топе, который оголяет округлившийся живот.

В описании к фотографии Паперная высказалась о карантине, который совпал с ее последними месяцами беременности.

“Мой прекрасный период совпал с прекрасным домашним режимом 🙈 И поскольку бассейн отменяется, иду делать зарядку на улицу.🧘🏼‍♂️ Более стройные люди могут позволить себе trx на дому, кстати, утренняя пробежка вообще идеальная альтернатива“, - написала актриса.

Беременная дочь Ольги Сумской
Беременная дочь Ольги Сумской
скриншот

Напомним, ранее Ольга Сумская с беременной дочкой показали, как ухаживают за кожей.

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Теги: Ольга Сумская, Антонина Паперная
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Источник: Ivona bigmir)net

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