Певица поделилась милой семейной фотографией.

Джамала показала, как проводит время с мужем и сыном во время карантина instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская исполнительница, победительница “Евровидения 2016“ Джамала поделилась с поклонниками домашним снимком. Звезда показала, как начинается ее утро во время карантина.

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Так, на своей странице в Инстаграм 36-летняя артистка опубликовала милое семейное фото. На снимке Джамала вместе с супругом Сеит-Бекиром, сыном Эмир-Рахманом и любимым питомцем позирует в постели.

“В будь-якій складній ситуації, а зараз саме така ситуація в цілому світі, залишається просто любити, просто бути з сім‘єю ❤️ Піклуватись одне про одне та бути людьми! Сьогодні немає «чужих» та «це ж дуже далеко, нас це не торкнеться» і т.п. Залишайтеся вдома! Єдиний зрозумілий вихід зараз - це карантин. Всім страшно, лякає невизначеність, всі роздратовані, абсолютно всі втрачають матеріально. Найголовніше - залишатися здоровими та живими! Пам’ятайте про це 🙏🏽 Можливо, цей час вдома дарований нам, щоб зробити те, на що постійно не вистачало часу?“, - написала Джамала.

Джамала с мужем и сыном скриншот

Напомним, ранее Джамала показала свое детское фото.

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