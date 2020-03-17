Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дженнифер Лопес поразила пикантными образами

Комментариев: 1
Певица поделилась кадрами из соблазнительной фотосессии.
Дженнифер Лопес поразила пикантными образами
Дженнифер Лопес поразила пикантными образами
instagram.com/jlo

Известная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес снялась в рекламной фотосессии собственной коллекции обуви JLo Jennifer Lopez, которую создала американского ритейлера DSW.

Читай также: “Косит под Джей Ло“: Каменских взбудоражила Сеть фото для мужского журнала

Соблазнительными кадрами из фотосъемки 50-летняя звезда поделилась на своей странице в Инстаграм. Так, на первом фото Джей Ло позировала в полупрозрачном платье черного цвета. На втором снимке певица запечатлена оранжевом топе и салатовой юбке. Еще на одном кадре артистка появилась в леопардовом костюме.

“Я дома, надеюсь, что вы в безопасности. Вот кое-что, что может украсить ваш день... Я так горжусь тем, что запускаю новую коллекцию обуви, доступную сейчас на @DSW!“, - подписала снимки Лопес.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
скриншот

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
скриншот

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
скриншот

Ранее Дженнифер Лопес показала архивное фото своих детей в честь их дня рождения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дженнифер Лопес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.03.2020, 18:21
Оценка:  -1
pусский
Намерен вставить Лопес в старый попес!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь