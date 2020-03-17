Дженнифер Лопес поразила пикантными образами

Певица поделилась кадрами из соблазнительной фотосессии.

Известная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес снялась в рекламной фотосессии собственной коллекции обуви JLo Jennifer Lopez, которую создала американского ритейлера DSW.

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Соблазнительными кадрами из фотосъемки 50-летняя звезда поделилась на своей странице в Инстаграм. Так, на первом фото Джей Ло позировала в полупрозрачном платье черного цвета. На втором снимке певица запечатлена оранжевом топе и салатовой юбке. Еще на одном кадре артистка появилась в леопардовом костюме.

“Я дома, надеюсь, что вы в безопасности. Вот кое-что, что может украсить ваш день... Я так горжусь тем, что запускаю новую коллекцию обуви, доступную сейчас на @DSW!“, - подписала снимки Лопес.

Дженнифер Лопес скриншот

Дженнифер Лопес скриншот

Дженнифер Лопес скриншот

Ранее Дженнифер Лопес показала архивное фото своих детей в честь их дня рождения.

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