Зарядка со звездой: Каменских анонсировала онлайн тренировку
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Певица Настя Каменских, которая активно пропагандирует спорт и часто постит фото и видео со своих тренировок, предложила фанатам позаниматься вместе. В Инста-сториз звезда выложила видео, снятое после ее утренней пробежки. Настя в кадре сообщила, что приняла решение помочь подписчикам в карантин, пока закрыты все спортклубы и залы - и побыть их личным тренером. Сейчас артистка проводит голосование в Инста-сториз, какое время выбрать для занятия.
А чтобы смотивировать подписчиков взяться за себя - звезда выставила забавное фото с утренней пробежки с мужем рэпером, продюсером Потапом, тренером и двумя собаками.
Кроме того, Каменских поделилась с подписчиками песнями “для бодрости духа“ и хорошего настроения.
Для бодрости духа и классного настроения хорошая музыка - это необходимость🥰
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У меня есть свой отдельный плейлист для особых случаев.
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И я решила поделиться им с вами😘Они - это сейчас именно то, что должно подарить вам прекрасное настроение😉👌🏼
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Хочу, чтобы, вы были настроены оптимистично. Включите одну из этих песен и потанцуйте)
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🎶 NK - Lollipop или Elefante🔝😀
🎶 Dua Lipa - Don’t Start Now
🎶 The Weeknd - Blinding Lights
🎶 Tyga - Macarena
🎶 Filv & Edmofo - Clandestina
🎶 Major Laser & J Balvin - Que Calor
🎶 Black Eyed Peas, J Balvin - Ritmo
🎶 Roxanne - Arizona Zervas
🎶 Harry Styles - Adore You
🎶 Camila Cabello - My Oh My
🎶 Lil Baby - Woah
🎶 Future & Drake - Life Is Good
🎶 Dj Snake & J Balvin & Tyga - Loco Contigo
🎶 Maluma & GIMS - Hola Señorita
🎶 Cardi B & Bad Bunny - I Like It
🎶 Blackbear - Hot Girl Bummer
🎶 Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China, - перечислила Каменских.
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