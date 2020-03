Зарядка со звездой: Каменских анонсировала онлайн тренировку

Читай также: Такая стильная: Надя Дорофеева показала модный аутфит для карантина

Певица Настя Каменских, которая активно пропагандирует спорт и часто постит фото и видео со своих тренировок, предложила фанатам позаниматься вместе. В Инста-сториз звезда выложила видео, снятое после ее утренней пробежки. Настя в кадре сообщила, что приняла решение помочь подписчикам в карантин, пока закрыты все спортклубы и залы - и побыть их личным тренером. Сейчас артистка проводит голосование в Инста-сториз, какое время выбрать для занятия.

А чтобы смотивировать подписчиков взяться за себя - звезда выставила забавное фото с утренней пробежки с мужем рэпером, продюсером Потапом, тренером и двумя собаками.

Кроме того, Каменских поделилась с подписчиками песнями “для бодрости духа“ и хорошего настроения.

Для бодрости духа и классного настроения хорошая музыка - это необходимость🥰

⠀

У меня есть свой отдельный плейлист для особых случаев.

⠀

И я решила поделиться им с вами😘Они - это сейчас именно то, что должно подарить вам прекрасное настроение😉👌🏼

⠀

Хочу, чтобы, вы были настроены оптимистично. Включите одну из этих песен и потанцуйте)

⠀

🎶 NK - Lollipop или Elefante🔝😀

🎶 Dua Lipa - Don’t Start Now

🎶 The Weeknd - Blinding Lights

🎶 Tyga - Macarena

🎶 Filv & Edmofo - Clandestina

🎶 Major Laser & J Balvin - Que Calor

🎶 Black Eyed Peas, J Balvin - Ritmo

🎶 Roxanne - Arizona Zervas

🎶 Harry Styles - Adore You

🎶 Camila Cabello - My Oh My

🎶 Lil Baby - Woah

🎶 Future & Drake - Life Is Good

🎶 Dj Snake & J Balvin & Tyga - Loco Contigo

🎶 Maluma & GIMS - Hola Señorita

🎶 Cardi B & Bad Bunny - I Like It

🎶 Blackbear - Hot Girl Bummer

🎶 Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China, - перечислила Каменских.