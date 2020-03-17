Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Зарядка со звездой: Каменских анонсировала онлайн тренировку

Комментариев: 1
Артистка записала видео, в котором поделилась с фанами планами на карантин .

Попрыгай со звездой: Каменских анонсировала онлайн тренировку
Попрыгай со звездой: Каменских анонсировала онлайн тренировку
instagram.com/kamenskux

Читай также: Такая стильная: Надя Дорофеева показала модный аутфит для карантина

Певица Настя Каменских, которая активно пропагандирует спорт и часто постит фото и видео со своих тренировок, предложила фанатам позаниматься вместе. В Инста-сториз звезда выложила видео, снятое после ее утренней пробежки. Настя в кадре сообщила, что приняла решение помочь подписчикам в карантин, пока закрыты все спортклубы и залы - и побыть их личным тренером. Сейчас артистка проводит голосование в Инста-сториз, какое время выбрать для занятия.

А чтобы смотивировать подписчиков взяться за себя - звезда выставила забавное фото с утренней пробежки с мужем рэпером, продюсером Потапом, тренером и двумя собаками. 

Попрыгай со звездой: Каменских анонсировала онлайн тренировку
Попрыгай со звездой: Каменских анонсировала онлайн тренировку
instagram.com/kamenskux

Кроме того, Каменских поделилась с подписчиками песнями “для бодрости духа“ и хорошего настроения.

Для бодрости духа и классного настроения хорошая музыка - это необходимость🥰

У меня есть свой отдельный плейлист для особых случаев.

И я решила поделиться им с вами😘Они - это сейчас именно то, что должно подарить вам прекрасное настроение😉👌🏼

Хочу, чтобы, вы были настроены оптимистично. Включите одну из этих песен и потанцуйте)

🎶 NK - Lollipop или Elefante🔝😀
🎶 Dua Lipa - Don’t Start Now
🎶 The Weeknd - Blinding Lights
🎶 Tyga - Macarena
🎶 Filv & Edmofo - Clandestina
🎶 Major Laser & J Balvin - Que Calor
🎶 Black Eyed Peas, J Balvin - Ritmo
🎶 Roxanne - Arizona Zervas
🎶 Harry Styles - Adore You
🎶 Camila Cabello - My Oh My
🎶 Lil Baby - Woah
🎶 Future & Drake - Life Is Good
🎶 Dj Snake & J Balvin & Tyga - Loco Contigo
🎶 Maluma & GIMS - Hola Señorita
🎶 Cardi B & Bad Bunny - I Like It
🎶 Blackbear - Hot Girl Bummer
🎶 Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China, - перечислила Каменских.

Ранее мы писали, что Юлия Санина проведет онлайн концерт.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, онлайн тренировки, тренировка, спорт, любимая музыка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.03.2020, 17:48
Оценка:  0
pусский
Я пёрнул коронавирусом!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь