Суперфиналистка реалити Нового канала рассказала о своих карьерных взлетах и падениях.

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Вика Рогальчук была не только самой молодой, но и самой низкой участницей второго сезона проекта «Топ-модель по-украински». Но рост (169 см для модели – это немного, идеальный рост – 176-180 см) не помешал ей пройти в суперфинал и продолжить строить модельную карьеру после окончания проекта.

О плюсах и минусах своего роста в работе модели Вика Рогальчук рассказала Сергею Никитюку в спецпроекте «Предметка».

– Для меня средний рост – это больше проблема, чем изюминка. Это минус не только в плане заработка. Еще я не могу дефилировать, – жалуется Рогальчук. – Очень кайфую от этого процесса, да и дефиле у меня получается отлично. Но, увы, эта работа не для моего роста. По той же причине не могу работать в Милане – там нужны высокие модели.

Модель с низким ростом – как это? Опыт финалистки "Топ-модели по-украински" Вики Рогальчук Пресс-служба

– Я дважды работала по контрактам в Китае, и там не было плохих работ. Легко проходила кастинги TVC (съемка телевизионной рекламы, – прим. ред.), в Шанхае снималась для Vogue. Работа же моделей с высоким ростом в Китае зачастую скучная.

Несмотря на минусы, в нестандартном для модели росте Вики есть и позитивные моменты:

Самое главное – принять себя, считает девушка. Ведь есть вещи, на которые мы не можем повлиять, как бы сильно ни хотелось.

– Со своим низким ростом я уже смирилась. В какой-то момент мне действительно было обидно из-за этого. Но это же гены, я никак не могу на них повлиять, – подытожила выпускница модельного реалити Нового канала.

Кроме того, в свежем выпуске «Предметки» вы можете узнать, почему Вика рассталась с Богданом из сериалити «Киев днем и ночью», что помогло ей сформировать свой уникальный стиль, и почему лишь год назад модель начала дружить с девочками.

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