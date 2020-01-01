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Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко объяснила, почему ее не госпитализировали

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Голливудская звезда украинского происхождения находится на карантине в своем доме в Лондоне.
Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко объяснила, почему ее не госпитализировали
Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко объяснила, почему ее не госпитализировали
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая заразилась коронавирусом, поблагодарила поклонников за поддержку и ответила на часто задаваемые вопросы о болезни.

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Так, на своей странице в Инстаграм 40-летняя артистка, родом из Бердянска, рассказала, почему ее не госпитализировали. По словам Ольги, ее забрала скорая с температурой выше 39 градусов. После теста на коронавирус знаменитость отправили домой из-за переполненных больниц.

“Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются с жизнью. Мне сказали что если станет хуже звонит опять в скорую. Где мне сделали тест? В больнице куда меня привезла скорая с температурой выше 39. Как сделали тест? Берут мазок в горле“, - поделилась Куриленко.

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Кроме того, Ольга призналась фанам, где могла подхватить болезнь в такси. Также “девушка Бонда“ сообщила, что ей стало лучше.

“Где я заразилась коронавирусом? Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки. Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась 🙏“, - написала Ольга.

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
скриншот

Ранее сообщалось, что актер Идрис Эльба также заразился коронавирусом.

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Теги: Ольга Куриленко, коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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