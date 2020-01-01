Звездные мамы рассказали, как справляются с ревностью среди детей

Каким украинских знаменитостям знакомо явление детской ревности.

Рождение ребенка – это праздник для всех членов семьи. Однако, когда в семье один малыш – все внимание родителей приковано к нему, но с появлением еще меньшего члена семьи жизнь старшего меняется и появляется ревность к маме. В эфире программы “Зірковий шлях”, которая выходит на канале “Украина” по будням в 9:30, Камалия, Слава Каминская, Наталья Холоденко и другие селебритиз признались, что им знакомо явление детской ревности.

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Ревнуют, ведь боятся потерять внимание и любовь мамы. Так, по словам психологов, оценивают ситуацию дети, растущие в семье с братьями или сестрами. К сожалению, проблема ревности между детьми – явление довольно распространенное. Постоянные ссоры между детьми, слезы, переживания матерей, что они не могут уделить равное внимание малышам – это то, что беспокоит родителей уже много лет. Психолог Наталья Холоденко говорит: нужно понять одну вещь.

“Невозможно равномерно распределять любовь между всеми детьми. Потому что дети разного возраста требуют разного внимания. Мы любим каждого человека в своей жизни по-разному. И не надо детей настраивать на то, что я вас люблю одинаково. Я просто люблю тебя и я просто люблю твою сестру. Не одинаково, не параллельно, не перпендикулярно. Просто люблю”, – говорит Наталья Холоденко.

Сама же она вспоминает, что ревность в ее семье была, но недолго. Появление сестрички старший сын не воспринял радостно и даже говорил, что не будет любить Вивьен. Но потом звездная мама ему все объяснила, сын Илларион успокоился, и ему на самом деле стало...

“Не важно, я так скажу. У него своя комната, свои игрушки. Он говорил, что она такая маленькая. И потом несколько раз, когда я выходила с ним на улицу, он мог сказать: “Мама, ты что, забыла ее дома?” Я отвечала, что она там не одна. И тогда он говорил – а, ну хорошо”, – вспоминает Холоденко.

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Но если Наталья смогла решить эту проблему, то певица Камалия признается, что для нее вопрос ревности между детьми актуален. Ее 7-летние дочери-близнецы Мирабелла и Арабелла постоянно соревнуются за внимание мамы.

“Они меня тащат вообще всегда в разные стороны. Одна за одну руку, другая – за другую. Приходится как-то с ними договариваться. Либо, например, рисуют они картины. Одна меня позвала, я начала рисовать с ней. Другая – мама, а со мной? В этом сложность, потому что обе хотят внимания”, – рассказывает Камалия.

Сложно справиться с ревностью и чувством вины перед детьми певице и матери 5-летнего Леона и 4-летней Лауры – Славе Каминской.

“Детская ревность в нашей семье имеет место быть, поэтому я не могу себе позволить любить кого-то больше, а кого-то меньше. “Какая ты у меня красивая!” – “А я?” – “И ты красивый!”. Когда еще я была беременна Лаурой, а Леончик уже был, думала, что больше буду любить его. Но когда родилась эта чучундра – ну это невозможно. Для матери дети всегда одинаковы”, – отметила Слава Каминская.

Но Наталья Холоденко убеждает: мама не может любить одинаковой любовью.

“Мы не можем одинаковое количество внимания и времени уделять детям разного возраста и разного пола. Это надо понимать и выйти из этого чувства вины. Потому что чем больше вы его чувствуете, тем больше дети этим будут манипулировать, они это тоже чувствуют”.

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Такую манипуляцию уже замечала и жена ведущего “Зіркового шляху” Тимура Мирошниченко – Инна, которая недавно стала мамой во второй раз. И хотя, по словам женщины, Тимур этого еще не видел, она все же утверждает, что у дочери Мии ревность все равно есть.

“Она реагирует, когда малыш плачет и я иду к нему, она поняла, что плакать – это позвать маму. И начала так делать просто на ровном месте. Когда я возвращаюсь и спрашиваю, что случилось, то у нее такой взгляд – ну как что? Он плачет, ты идешь. Я тоже могу поплакать”, – делится Инна Мирошниченко.

Знакома детская ревность также актрисе и жене Сергея Бабкина – Снежане.

“Когда Артурчик уже был взрослый и появилась доченька, я видела, что он как-то сжимался, переживал. А когда появился Елисей, средняя наша Веселинка спрашивала, почему папа с ней перестал засыпать”, – призналась в интервью каналу “Украина” Снежана Бабкина и добавила, что пытается уделять внимание всем своим чадам.

Ранее сообщалось, что Тимур Мирошниченко с женой окрестили сына.

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