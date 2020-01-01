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Береги себя сам: Слава Каминская показала "карантинный" look

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Звезда заселфилась в респираторе и написала, что пока планирует сидеть дома и смотреть фильмы.

Береги себя сам: Слава Каминская показала
Береги себя сам: Слава Каминская показала "карантинный" look
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская показала подписчикам, как спасается от заражения коронавирусом. В Инстаграм артистка добавила фото в респираторе с клапаном, который звезда надела под стильную повседневную одежду - яркое пальто овер-сайз и кепку в таких же тонах. В посте Слава отметила, что сейчас каждый должен применять все возможные способы обезопасить себя и близких. Также артистка написала, что сама соблюдает карантин и вечером планирует посмотреть фильм о вирусе.

Я не трус, но крупы накупила )))) а если без шуток, то береги себя сам!!!! Планы на вечер посмотреть фильм “Заражение“ 2011 года 😬 и “Симпсоны в кино“ и вы гляньте ! И ещё мы всех победим! Предохраняться в данный период времени нужно особым способом ! Не ленитесь 🙏🏼 берегите себя и близких ❤️😘 и советуйте что посмотреть ✌🏼🤞🏽🙌🏼 #коронавирус #covid_19, - написала Каминская.

Береги себя сам: Слава Каминская показала
Береги себя сам: Слава Каминская показала "карантинный" look
instagram.com/babaslavka

Ранее мы писали, что Холли Берри выставила фото в белье и написала о карантине.

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Теги: Слава Каминская, маска, Коронавирус, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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