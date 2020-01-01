"Пацанкам" организовали занятия по интимному фитнесу (фото)

Участницы реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" познакомились с сексологом, которая должна "открыть" в них женственность.

Читай также: #ЗалишайсяВдома: чем звезды занимаются на карантине

Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» познакомились с сексологом, которая должна «открыть» в них женственность

В сексуальном воспитании сегодня нет ничего зазорного — более того, появляются специалисты, готовые оказать квалифицированную помощь в улучшении личной жизни. Одна из них стала приглашенным преподавателем Школы леди.

— Нашим девушкам нужно не стесняться, а научиться интеллигентно разговаривать на интимные темы, — объясняет выбор такого урока заместитель директора Школы леди Ирина Зайцева. — А также научиться воспринимать свое тело и собственные желания.

— Моя задача заключается не в том, чтобы сделать женщину вульгарной, — рассказала «пацанкам» сексолог Светлана Грабова. — А в том, чтобы научить ее ценить собственное тело и интимное здоровье.

Преподаватель предложила участницам «Від пацанки до панянки» заняться интимным фитнесом. Но большого восторга это предложение среди участников реалити Нового канала не вызвало.

— Большинство девушек не готовы к этой теме, — говорит 22-летняя «пацанка» Мария #Стрипуха Переселкина. — Поэтому они высмеяли предложение сексолога.

— Я в этих вопросах опытна, — хвастается еще одна ученица Школы леди, 24-летняя Владислава Роговенко. — вибраторов у меня хватит на отдельный магазин.

В отличие от Маши и Влады, другие «пацанки» чувствовали себя на занятии некомфортно. И свою застенчивость пытались скрыть за смехом.

— Я считаю эту тему очень личной, — возмущается еще одна ученица Школы леди, 19-летняя Евгения #Батюшка Мазур. — Почему я должна обсуждать личную на весь класс?

— Это как нужно разочароваться в жизни, чтобы пойти работать сексологом, — рассуждает 18-летняя Виктория # Боксерша Алехина.

Но лучше один раз увидеть, как проходило занятие с сексологом, и с какими «гаджетами» пришлось работать «пацанкам», чем сто раз прочесть.



Смотрите реалити «Від пацанки до панянки» — по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, кто покинул выпуск на это неделе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.