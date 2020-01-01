Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория впервые показала детское фото

Актриса опубликовала архивный снимок в честь своего юбилея.

В воскресенье, 15 марта, американская актриса, модель, продюсер Ева Лонгория, которая наиболее известна по роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“, отпраздновала юбилей. Артистке исполнилось 45 лет.

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В качестве благодарности друзьям, родственникам и поклонникам за поздравления Ева решила поделиться в соцсети редким архивным кадром. Знаменитость опубликовала свое детское фото. На снимке маленькая Лонгория позирует в белом платье с цветочным принтом.

“Благодарна за еще один солнечный год... Спасибо семье и друзьям за любовь!“, - написала знаменитая актриса.

Ева Лонгория в детстве скриншот

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