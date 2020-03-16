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Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах

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Певица снялась в зрелищной фотосессии для Papermagazine.

Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах
Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах
instagram.com/ladygaga

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Американская певица, актриса Леди Гага, в честь которой недавно назвали новый вид насекомых, не устает эпатировать публику. В Новой фотосессии для Papermagazine звезда предстала в ярких футуристических образах, изображая “человека“ будущего.

Фото появились в Инстаграм Леди Гаги и на странице издания. 

В кадре звезда предстает суррогатом, от которого питаются энергией через десятки датчиков, также наполовину разобранным роботом и наездницей робо-лошади.

Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах
Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах
instagram.com/ladygaga

Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах
Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах
instagram.com/ladygaga

Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах
Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах
instagram.com/ladygaga

Один из образов Леди Гаги - фигура в стеклянном кубе стала символом карантина, который сейчас проводят во многих странах в связи с распространением коронавируса.

Будь в карантине, но сделай из этого высокое искусство, - подписали фото на странице издания.

Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах
Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах
instagram.com/ladygaga

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@papermagazine

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@papermagazine

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@papermagazine

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Ранее мы писали, что Леди Гагу заподозрили в беременности. 

 

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Теги: Леди Гага, суррогат, Фантастика, Футуризм, робот, фотосессия
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Источник: IVONА bigmir)net

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