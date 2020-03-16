Певица снялась в зрелищной фотосессии для Papermagazine.

Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах instagram.com/ladygaga

Читай также: Леди Гага показала новое фото с бойфрендом

Американская певица, актриса Леди Гага, в честь которой недавно назвали новый вид насекомых, не устает эпатировать публику. В Новой фотосессии для Papermagazine звезда предстала в ярких футуристических образах, изображая “человека“ будущего.

Фото появились в Инстаграм Леди Гаги и на странице издания.

В кадре звезда предстает суррогатом, от которого питаются энергией через десятки датчиков, также наполовину разобранным роботом и наездницей робо-лошади.

Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах instagram.com/ladygaga

Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах instagram.com/ladygaga

Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах instagram.com/ladygaga

Один из образов Леди Гаги - фигура в стеклянном кубе стала символом карантина, который сейчас проводят во многих странах в связи с распространением коронавируса.

Будь в карантине, но сделай из этого высокое искусство, - подписали фото на странице издания.

Суррогат и полуробот : Леди Гага позировала в ярких футуристических образах instagram.com/ladygaga

Ранее мы писали, что Леди Гагу заподозрили в беременности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.