15-летняя красотка прогулялась в эффектном наряде и уточнила, как подписчики коротают карантин .

Прогулялась в карантин: Дочка Поляковой показала стильный look в центре Киева instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной украинской певицы Оли Поляковой 15-летняя Мария, которая недавно шумно отпраздновала день рождения, показала эффектное фото с одной из центральных киевских улиц.

Снимок появился в Инстаграм юной красотки.

Маша позирует на фоне здания Нацбанка. Девушка одета в бледно-голубые джинсы и короткое полупальто с белыми и голубыми квадратами. Волосы Маши небрежно распущены и ниспадают вперед к бортам пальто. Образ девушки получился непринужденным и загадочным. В описании Маша намекнула на то, что прогуливается в период киевского карантина и уточнила, как проводят время ее подписчики:



Как проходит ваш карантин ? ❤️👑, - написала Мария.



Прогулялась в карантин: Дочка Поляковой показала стильный look в центре Киева instagram.com/mashapolyakova

Фолловеры похвалили фото Поляковой-младшей и отметили, что она очень красива.

Ранее мы писали, что Маша Полякова намекнула в Сети на отношения.

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