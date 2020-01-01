Екатерина Кухар и Александр Стоянов перервали медовый месяц из-за коронавируса

Звездные супруги экстренно покинули Таиланд, чтобы успеть вернуться в Украину до закрытия границ.

На прошлой неделе, 12 марта, звезды украинского балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов отправились в долгожданный медовый месяц в Таиланд. Артисты признались, что ждали этого момента 10 лет.

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Однако на пути в азиатскую страну пара узнала о карантине в Украине, а позже и о закрытии границ из-за вспышки коронавируса. На своей странице в Инстаграм Екатерина сообщила, что ей с мужем пришлось срочно брать билеты домой.

“Мне никогда ничего в жизни не давалось легко и мой #honeymoon, через 10 лет, тому доказательство ... Не буду считать дни, которые нам пришлось оставить непережитыми в Таиланде и не буду о них жалеть, сейчас самое главное - это вернуться домой ...“ – поделилась Кухар.

Кухар и Стоянов в Таиланде скриншот

А в понедельник, 16 марта, артистка сообщила, что она и Александр уже на пол пути к дому.

“В ожидании пересадки и уже на пол пути к дому..✈️ Я буду очень скучать по этому райскому месту и ещё долго вспоминать, то внутреннее ощущение умиротворения и восхищения, которые вызывали на моём лице улыбку“, - написала балерина.

Екатерина Кухар в Таиланде скриншот

Ранее Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассказали о коронавирусе во Франции.

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