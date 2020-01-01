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Времени хватает: Молодая невеста Виктора Павлика поделилась планами на карантин

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Екатерина Репяхова отметила, что в первую очередь научится готовить сложные блюда .

Времени хватает: Молодая невеста Виктора Павлика поделилась планами на карантин
Времени хватает: Молодая невеста Виктора Павлика поделилась планами на карантин
instagram.com/repyahovakate

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Невеста украинского певца 54-летнего Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова, которая на днях посетовала в Инстаграм, что из-за карантина временно осталась без работы, построила планы на вынужденный отпуск. Катя поделилась с подписчиками, что три недели провести дома - для нее это серьезное испытание, однако она планирует заняться бытовыми вопросами, а в первую очередь поэкспериментировать с готовкой еды.

Пробыть дома 3 недели для меня испытание ещё то.
Не помню в своей осознанной жизни даже недели проведённой беспрерывно дома.
Но имеем, что имеем) ⠀

Мои идеи как разнообразить домашнюю жизнь:

☺️ ▫️научиться готовить новые блюда, можно более сложные, потому как времени хватает))
▫️послушать вебинары на интересующие темы
▫️провести ревизию своего гардероба и не только гардероба, а вообще всяких не нужных предметов в доме
▫️сделать генеральную уборку. Постирать, погладить
▫️позвонить родным и друзьям, с которыми давно не болтал
▫️посвятить больше времени Инстаграмму и своим подписчикам
▫️ ну и конечно кино и книги никто не отменял☺️ ⠀

Какие у вас идеи? Возможно, они помогут и мне 😅, - написала Катя.

Времени хватает: Молодая невеста Виктора Павлика поделилась планами на карантин
Времени хватает: Молодая невеста Виктора Павлика поделилась планами на карантин
instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Екатерина показала в Инста-сториз первые наброски декора ее будущей свадьбы с артистом.

Времени хватает: Молодая невеста Виктора Павлика поделилась планами на карантин
Времени хватает: Молодая невеста Виктора Павлика поделилась планами на карантин
instagram.com/repyahovakate

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Теги: Виктор .Павлик, екатерина репяхова, коронавирус
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Источник: IVONА bigmir)net

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