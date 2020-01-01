Екатерина Репяхова отметила, что в первую очередь научится готовить сложные блюда .

Времени хватает: Молодая невеста Виктора Павлика поделилась планами на карантин instagram.com/repyahovakate

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Невеста украинского певца 54-летнего Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова, которая на днях посетовала в Инстаграм, что из-за карантина временно осталась без работы, построила планы на вынужденный отпуск. Катя поделилась с подписчиками, что три недели провести дома - для нее это серьезное испытание, однако она планирует заняться бытовыми вопросами, а в первую очередь поэкспериментировать с готовкой еды.

Пробыть дома 3 недели для меня испытание ещё то.

Не помню в своей осознанной жизни даже недели проведённой беспрерывно дома.

Но имеем, что имеем) ⠀



Мои идеи как разнообразить домашнюю жизнь: ☺️ ▫️научиться готовить новые блюда, можно более сложные, потому как времени хватает))

▫️послушать вебинары на интересующие темы

▫️провести ревизию своего гардероба и не только гардероба, а вообще всяких не нужных предметов в доме

▫️сделать генеральную уборку. Постирать, погладить

▫️позвонить родным и друзьям, с которыми давно не болтал

▫️посвятить больше времени Инстаграмму и своим подписчикам

▫️ ну и конечно кино и книги никто не отменял☺️ ⠀



Какие у вас идеи? Возможно, они помогут и мне 😅, - написала Катя.

Времени хватает: Молодая невеста Виктора Павлика поделилась планами на карантин instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Екатерина показала в Инста-сториз первые наброски декора ее будущей свадьбы с артистом.

Времени хватает: Молодая невеста Виктора Павлика поделилась планами на карантин instagram.com/repyahovakate

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