Времени хватает: Молодая невеста Виктора Павлика поделилась планами на карантин
Читай также: Их не пугает карантин: Каменских с Потапом покорили Cеть новым фото
Невеста украинского певца 54-летнего Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова, которая на днях посетовала в Инстаграм, что из-за карантина временно осталась без работы, построила планы на вынужденный отпуск. Катя поделилась с подписчиками, что три недели провести дома - для нее это серьезное испытание, однако она планирует заняться бытовыми вопросами, а в первую очередь поэкспериментировать с готовкой еды.
Пробыть дома 3 недели для меня испытание ещё то.
Не помню в своей осознанной жизни даже недели проведённой беспрерывно дома.
Но имеем, что имеем) ⠀
Мои идеи как разнообразить домашнюю жизнь:
☺️ ▫️научиться готовить новые блюда, можно более сложные, потому как времени хватает))
▫️послушать вебинары на интересующие темы
▫️провести ревизию своего гардероба и не только гардероба, а вообще всяких не нужных предметов в доме
▫️сделать генеральную уборку. Постирать, погладить
▫️позвонить родным и друзьям, с которыми давно не болтал
▫️посвятить больше времени Инстаграмму и своим подписчикам
▫️ ну и конечно кино и книги никто не отменял☺️ ⠀
Какие у вас идеи? Возможно, они помогут и мне 😅, - написала Катя.
Кроме того, Екатерина показала в Инста-сториз первые наброски декора ее будущей свадьбы с артистом.
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко эмоционально написала о коронавирусе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил