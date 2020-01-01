Настя Ивлеева написала пост о коронавирусе и решила записать видео в образе бабушки с татухами.

Переоделась в бабульку: Ведущая "Орла и решки" поразила Сеть instagram.com/_agentgirl_

Читай также: Яркая до безобразия: Ведущая “Орла и решки“ позировала в эпатажном образе

Самая эпатажная ведущая тревел-шоу “Орел и решка“ Настя Ивлеева по-своему отреагировала на панику вокруг китайского коронавируса. В Инстаграм девушка опубликовала серию фото и видео, на которых предстала в образе бабушки с палочкой. Настя оделась в старое пальто, парик и очки с толстыми стеклами - и устроила фотосессию на лавочке. Особого "колорита" образу придают татуировки Ивлеевой, которые видны на руках.

В посте блогер отметила, что начинает опасаться болезни из-за отсутствия достоверной информации и попросила подписчиков рассказать, что они думают о шумихе вокруг страшного вируса.

Привет ребята! Как настроение?🤔 Мне всё печальнее и печальнее становиться заходить в ленту, ибо новости с этим вирусом жутко угнетают:( Вроде бы кажется, что тебя это не коснётся, а вроде бы всё совсем рядом, и жопка может случиться с каждым! Каждая новость обрастает разным пи***цом. Кто-то говорит что заболеет вся планета, кто-то, что этот вирус отвлекает нас от чего-то более важного и тд .... в общем, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое🤷🏼‍♀️🤯 Определённо, жопка с нами произошла, махарошии! Вы как там, расскажите? Какие меры предосторожности принимаете ? И что думаете по-поводу всего?!?! Очень любопытно! Кстати, на фоне всей этой печали, руки вообще не поднимаются на создание чего-то весёлого... А надо! 😕, - написала Ивлеева.

Переоделась в бабульку: Ведущая "Орла и решки" поразила Сеть instagram.com/_agentgirl_

Переоделась в бабульку: Ведущая "Орла и решки" поразила Сеть instagram.com/_agentgirl_

Переоделась в бабульку: Ведущая "Орла и решки" поразила Сеть instagram.com/_agentgirl_

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала, как проводит карантин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.