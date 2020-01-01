Беременная Антонина Паперная поделилась нежными фото
Старшая дочь Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, которая в начале года объявила, что готовится во второй раз стать мамой, очаровала поклонников новой фотосессией.
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На своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка показала, как выглядит на последних месяцах беременности. Тоня опубликовала нежный кадр, где она глядит округлившийся животик. Знаменитость запечатлена в белом сарафане и белом кардигане.
“Мое материнство“, - лаконично подписала снимок Паперная.
Поклонники осыпали актрису комплиментами. Многие отметили, что ей идет беременность.
- Какая волшебная!!! Красивая безумно ♥️♥️♥️
- Такая нежность 😍 как же беременность украшает женщину 🌹
- Красивая, лёгкой вам беременности и родов, 💖
- Красивая🌹тебе так идет🤩
- Дуже мило виглядаєте, напевно буде хлопчик...🎉🎉🎉🎉
- Тонечка, вы шикарны 😍🙏
- Прекрасная!!!!
- Очень нежная и красивая🌷
- Такой животик аккуратный, Вы прекрасны.
Напомним, ранее Ольга Сумская с беременной дочкой показали, как ухаживают за кожей.
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