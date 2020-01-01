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Беременная Антонина Паперная поделилась нежными фото

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Дочь Ольги Сумской показала, как выглядит на последних месяцах беременности.
Беременная Антонина Паперная поделилась нежными фото
Беременная Антонина Паперная поделилась нежными фото
instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, которая в начале года объявила, что готовится во второй раз стать мамой, очаровала поклонников новой фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка показала, как выглядит на последних месяцах беременности. Тоня опубликовала нежный кадр, где она глядит округлившийся животик. Знаменитость запечатлена в белом сарафане и белом кардигане.

“Мое материнство“, - лаконично подписала снимок Паперная.

Беременная Антонина Паперная
Беременная Антонина Паперная
скриншот

Поклонники осыпали актрису комплиментами. Многие отметили, что ей идет беременность.

  • Какая волшебная!!! Красивая безумно ♥️♥️♥️
  • Такая нежность 😍 как же беременность украшает женщину 🌹
  • Красивая, лёгкой вам беременности и родов, 💖
  • Красивая🌹тебе так идет🤩
  • Дуже мило виглядаєте, напевно буде хлопчик...🎉🎉🎉🎉
  • Тонечка, вы шикарны 😍🙏
  • Прекрасная!!!!
  • Очень нежная и красивая🌷
  • Такой животик аккуратный, Вы прекрасны.

Напомним, ранее Ольга Сумская с беременной дочкой показали, как ухаживают за кожей.

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Теги: Антонина Паперная
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Источник: Ivona bigmir)net

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