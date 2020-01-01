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Их не пугает карантин: Каменских с Потапом покорили Cеть новым фото

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Супружеская пара сфотографировалась в ярких образах и подняла настроение в Сети.

Их не пугает карантин: Каменских с Потапом покорили Cеть новым фото
Их не пугает карантин: Каменских с Потапом покорили Cеть новым фото
instagram.com/potupinastyaf

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Самая яркая пара отечественного шоу-биза певица Настя Каменских и продюсер, рэпер Потап, похоже, совершенно не боятся карантина и наслаждаются весенней солнечной погодой. По крайней мере на одном из свежих фото супруги засветились на крыльце дома, в котором размещается продюсерский центр Mozgi. Фото появилось на странице фан-клуба пары в Инстаграм.

Потап позирует, присев на крыльце на корточки, он одет в джинсы и спортивную белую куртку и светлую шапку. А его супруга радостно улыбается, щурясь на солнышке и приподняв одну ногу. Настя также одета в джинсы и длинную зеленую куртку. Фото получилось атмосферным и почти что в стиле героев песен дуэта "Потап и Настя".


#нарайоне 😎, - подписали снимок.
 

Их не пугает карантин: Каменских с Потапом покорили Cеть новым фото
Их не пугает карантин: Каменских с Потапом покорили Cеть новым фото
instagram.com/potupinastyaf

Ранее мы писали, что участница команды Потапа и Каменских на “Голосе страны“ показала фото 18+.

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Теги: Потап, Настя Каменских, Карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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