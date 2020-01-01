Нежная: Самая красивая украинская актриса поделилась секретом женственности
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Звезда сериала “Крепостная“ и победительница шоу “Танцы со звездами“-9 Ксения Мишина, которую часто называют самой красивой украинской актрисой современного украинского кино, поделилась секретами женственности.
В Инстаграм знаменитость опубликовала пост, в котором перечислила, что, по ее мнению, делает девушку привлекательной. Публикацию Ксения проиллюстрировала черно-белым фото в ярком образе - она стоит в длинном приталенном платье, высоких перчатках и с чуть небрежной прической, держа в одной руке модный журнал, а в другой очки от солнца. Образ девушки получился задумчивым и невероятно сексуальным.
Что такое женственность? Уверена над этим задумываются многие ...
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Итак, что по этому поводу думаю я ...
Уважение своих границ, амбиций, стереотипов, понятий, стиля, интересов, отношений и взглядов —это и есть Ваша женственность ... момент уникальной Силы и Женственность!
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И все же не забывайте самосовершенствоваться, ибо это Главное на пути к Истинному ... на пути к лучшей версии себя 🖤, - написала Мишина.
Ранее мы писали, что сын Ксении Мишиной покрасился в яркий цвет.
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