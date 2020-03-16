Елена-Кристина Лебедь влюбилась на второй неделе общения в соцсетях
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История Елены-Кристины Лебедь и Павла Розенко началась с одной фотографии. На ней ведущая проекта «Аферисты в сетях», улыбаясь, держит в руках разноцветные воздушные шарики.
– Я подписала это фото: «Пересела на лётный транспорт», – вспоминает она. – И кто-то в комментариях посмел меня исправить на «летний транспорт». Я возмутилась и, не глянув кому, отписала: «Лётный – тот, который летает».
Лишь после словесной перепалки ведущая Нового канала перешла на страницу своего оппонента в соцсетях. Но даже после этого Елена-Кристина Лебедь не поняла, с кем имеет дело.
– Я далека от политики, – не стесняясь, признается телеведущая. – Вот и подумала, что вице-премьер-министр – это министр, ранее работавший, то есть, «экс». А сейчас он на пенсии, и из-за избытка времени пишет мне комментарии.
После баттла в комментариях пара перешла в личные сообщения.
– Говорят, любовь приходит, когда ты ее не ждешь, – делится в интервью Маши Ефросининой ведущая Нового канала. – Никогда не думала, что такое возможно. Считала, что все это сказки. Но через две недели я поняла, что вляпалась. Наши сообщения становились все длиннее. Мне хотелось делиться с человеком всем.
Никогда она не была такой счастливой, как сейчас, говорит Елена-Кристина Лебедь.
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