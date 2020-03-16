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Елена-Кристина Лебедь влюбилась на второй неделе общения в соцсетях

Комментариев: 2
Во время «Экзамена на откровенность с Машей Ефросининой» ведущая Нового канала рассказала, как познакомилась с любимым – экс-вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.
Елена-Кристина Лебедь влюбилась на второй неделе общения в соцсетях
Елена-Кристина Лебедь влюбилась на второй неделе общения в соцсетях
пресс-служба

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История Елены-Кристины Лебедь и Павла Розенко началась с одной фотографии. На ней ведущая проекта «Аферисты в сетях», улыбаясь, держит в руках разноцветные воздушные шарики.

– Я подписала это фото: «Пересела на лётный транспорт», – вспоминает она. – И кто-то в комментариях посмел меня исправить на «летний транспорт». Я возмутилась и, не глянув кому, отписала: «Лётный – тот, который летает».

Елена-Кристина Лебедь влюбилась на второй неделе общения в соцсетях
Елена-Кристина Лебедь влюбилась на второй неделе общения в соцсетях
пресс-служба

Лишь после словесной перепалки ведущая Нового канала перешла на страницу своего оппонента в соцсетях. Но даже после этого Елена-Кристина Лебедь не поняла, с кем имеет дело.

– Я далека от политики, – не стесняясь, признается телеведущая. – Вот и подумала, что вице-премьер-министр – это министр, ранее работавший, то есть, «экс». А сейчас он на пенсии, и из-за избытка времени пишет мне комментарии.

Елена-Кристина Лебедь влюбилась на второй неделе общения в соцсетях
Елена-Кристина Лебедь влюбилась на второй неделе общения в соцсетях
пресс-служба

После баттла в комментариях пара перешла в личные сообщения.

– Говорят, любовь приходит, когда ты ее не ждешь, – делится в интервью Маши Ефросининой ведущая Нового канала. – Никогда не думала, что такое возможно. Считала, что все это сказки. Но через две недели я поняла, что вляпалась. Наши сообщения становились все длиннее. Мне хотелось делиться с человеком всем.

Никогда она не была такой счастливой, как сейчас, говорит Елена-Кристина Лебедь.

Новый сезон проекта «Аферисты в сетях» – уже скоро на Новом канале!

Ранее мы писали, что Елена-Кристина Лебеде дала несколько советов, как не сеять панику во время карантина. 

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Теги: Елена- Кристина Лебедь, Аферисты в сетях
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.03.2020, 16:13
Оценка:  0
гость
Присадите Лебить на диэту, килаграм сала смешать с килаграмом смитаны, дабавить сливак, аливкаага, сливачьнага масла, арехов, мёда, и жрать на начь по полвидра, ну низззя быть такой гхавнистай.
гость  (аноним)  16.03.2020, 15:30
Оценка:  -1
гость
Фу, коронавирус им в жопы! Гнуснее это парочки только Вальцман-Гройсман!
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