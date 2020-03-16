"Шел пятый день карантина": Андрей Бедняков показал, как проводит время с дочкой
Украинский ведущий и актер, звезда шоу “Орел и решка“ и “X-Фактор“ Андрей Бедняков показал, чем занимается на карантине. Звездный отец проводит время дома со своей 4-летней дочерью Ксенией.
Читай также: Владимир Остапчук в маске показал, как нужно здороваться во время карантина
На странице Андрея в Инстаграм появилось забавное короткое видео. В ролике маленькая Ксения мешает папе завтракать. Девочка бьет Беднякова по голове надувным шаром. Но ведущий не обращает на нее внимания.
“Шёл пятый день карантина 😷“, - лаконично подписал Андрей.
Читай также: У Ольги Куриленко диагностировали коронавирус
Поклонники телезвезды принялись активно комментировать публикацию. Многие отметили, что им знакома такая ситуация. А другие же поинтересовались, какие успокоительные принимает Бедняков.
- И я хочу такое успокоительное 😂
- Какие антидепрессанты вы пьете😂😂😂😂👍👍👍
- Мы выживали как могли
- Крик отчаяния в конце
- 😂🤣ржунимагу😂😂😂
- Это шедевр😂😂😂😂😂
- Вот это стальные нервы 👍👍👍
- Мужу покажу, он думает, что он один так завтракает
- Когда познал всю прелесть декрета
- Это шедеврально, Андрей, - пишут в комментариях.
Ранее Андрей Бедняков забавно потроллил творчество Лободы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил