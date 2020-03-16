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"Шел пятый день карантина": Андрей Бедняков показал, как проводит время с дочкой

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Ведущий запостил забавное семейное видео.
"Шел пятый день карантина": Андрей Бедняков показал, как проводит время с дочкой
"Шел пятый день карантина": Андрей Бедняков показал, как проводит время с дочкой
instagram.com/biedniakov

Украинский ведущий и актер, звезда шоу “Орел и решка“ и “X-Фактор“ Андрей Бедняков показал, чем занимается на карантине. Звездный отец проводит время дома со своей 4-летней дочерью Ксенией.

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На странице Андрея в Инстаграм появилось забавное короткое видео. В ролике маленькая Ксения мешает папе завтракать. Девочка бьет Беднякова по голове надувным шаром. Но ведущий не обращает на нее внимания.

“Шёл пятый день карантина 😷“, - лаконично подписал Андрей.

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Поклонники телезвезды принялись активно комментировать публикацию. Многие отметили, что им знакома такая ситуация. А другие же поинтересовались, какие успокоительные принимает Бедняков.

  • И я хочу такое успокоительное 😂
  • Какие антидепрессанты вы пьете😂😂😂😂👍👍👍
  • Мы выживали как могли
  • Крик отчаяния в конце
  • 😂🤣ржунимагу😂😂😂
  • Это шедевр😂😂😂😂😂
  • Вот это стальные нервы 👍👍👍
  • Мужу покажу, он думает, что он один так завтракает
  • Когда познал всю прелесть декрета
  • Это шедеврально, Андрей, - пишут в комментариях.

Ранее Андрей Бедняков забавно потроллил творчество Лободы.

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Теги: Андрей Бедняков
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Источник: Ivona bigmir)net

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