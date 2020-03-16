Ведущий запостил забавное семейное видео.

"Шел пятый день карантина": Андрей Бедняков показал, как проводит время с дочкой instagram.com/biedniakov

Украинский ведущий и актер, звезда шоу “Орел и решка“ и “X-Фактор“ Андрей Бедняков показал, чем занимается на карантине. Звездный отец проводит время дома со своей 4-летней дочерью Ксенией.

Читай также: Владимир Остапчук в маске показал, как нужно здороваться во время карантина

На странице Андрея в Инстаграм появилось забавное короткое видео. В ролике маленькая Ксения мешает папе завтракать. Девочка бьет Беднякова по голове надувным шаром. Но ведущий не обращает на нее внимания.

“Шёл пятый день карантина 😷“, - лаконично подписал Андрей.

Читай также: У Ольги Куриленко диагностировали коронавирус

Поклонники телезвезды принялись активно комментировать публикацию. Многие отметили, что им знакома такая ситуация. А другие же поинтересовались, какие успокоительные принимает Бедняков.

И я хочу такое успокоительное 😂

Какие антидепрессанты вы пьете😂😂😂😂👍👍👍

Мы выживали как могли

Крик отчаяния в конце

😂🤣ржунимагу😂😂😂

Это шедевр😂😂😂😂😂

Вот это стальные нервы 👍👍👍

Мужу покажу, он думает, что он один так завтракает

Когда познал всю прелесть декрета

Это шедеврально, Андрей, - пишут в комментариях.

Ранее Андрей Бедняков забавно потроллил творчество Лободы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.