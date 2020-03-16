50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в смелой фотосессии

Певица позировала в черно-белом боди.

Всемирно известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть пикантным снимком. Звезда разместила в Сети кадр из новой фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм Джей Ло опубликовала фото, где она запечатлена в откровенном наряде. Артистка позировала в черно-белом боди, которое напоминает смокинг, и в черных босоножках на каблуках. Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги певицы.

Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в боди скриншот

Ранее Дженнифер Лопес показала архивное фото своих детей в честь их дня рождения.

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