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50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в смелой фотосессии

Комментариев: 3
Певица позировала в черно-белом боди.
50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в смелой фотосессии
50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в смелой фотосессии
Getty images

Всемирно известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть  пикантным снимком. Звезда разместила в Сети кадр из новой фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм Джей Ло опубликовала фото, где она запечатлена в откровенном наряде. Артистка позировала в черно-белом боди, которое напоминает смокинг, и в черных босоножках на каблуках. Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги певицы.

Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в боди
Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в боди
скриншот

Ранее Дженнифер Лопес показала архивное фото своих детей в честь их дня рождения.

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  16.03.2020, 14:45
Оценка:  0
гость
Это только в такой позе получилось более менее презентабельно выглядеть. Голень нормальная. Но срака и бедра я думаю что в реале и без фотошопа уже страшноваты. С микрофон в кресле это её реальная фигура.
гость  (аноним)  16.03.2020, 14:35
Оценка:  0
гость
Ну что ж,такой вполне можно и в рот дать.
pусский  (аноним)  16.03.2020, 14:33
Оценка:  0
pусский
Ей нужен лесбийский секс с Мадонной!
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