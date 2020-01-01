Из моделей в певицы: Участница "Голос країни" очаровала Сеть - фото 18+

Екатерина Степура получила сильную поддержку телезрителей во время вокальных боев.

Из моделей в певицы: Участница "Голос країни" очаровала Сеть - фото, видео instagram.com/step.ura

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Участница шоу “Голос країни“ профессиональная фотомодель Екатерина Степура, которую тренируют Алексей Потапенко и Настя Каменских, очаровала Сеть во время “вокальных боев“.

Девушка вместе со своей соперницей исполнила песню “Каждый раз“ певицы Монеточка - и получила невероятно мощную поддержку от пользователей Сети. В Инста-сториз участницы появилось множество публикаций с комплиментами и словами восхищения.

Из моделей в певицы: Участница "Голос країни" очаровала Сеть - фото, видео instagram.com/step.ura

После нелегкого выбора тренеров - Катя прошла в следующий этап шоу и поборется за звание “Голоса страны“-2020.

Посмотреть выступления Екатерины Степуры и Анны Боршовской можно тут:

Напомним, что рыжеволосая голубоглазая красотка уже достигла высот в модельном бизнесе - и украшала обложки всемирно известных изданий.

В Инстаграм Кати множество ярких фото, включая весьма откровенные, но при этом не пошлые.

Из моделей в певицы: Участница "Голос країни" очаровала Сеть - фото, видео instagram.com/step.ura

Из моделей в певицы: Участница "Голос країни" очаровала Сеть - фото, видео instagram.com/step.ura

Из моделей в певицы: Участница "Голос країни" очаровала Сеть - фото, видео instagram.com/step.ura

Из моделей в певицы: Участница "Голос країни" очаровала Сеть - фото, видео instagram.com/step.ura

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