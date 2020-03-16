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Папа готовил стряпню: Притула позабавил Сеть домашним фото

Комментариев: 2
Популярный телеведущий показал, как сидит с семьей за обеденным столом.

Папа готовил стряпню: Притула позабавил Сеть домашним фото
Папа готовил стряпню: Притула позабавил Сеть домашним фото
instagram.com/siriy_ua

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Популярный телеведущий и шоумен Сергей Притула приятно удивил Сеть новой публикацией. В Инстаграм харизматичный ведущий, который часто говорит о нехватке времени из-за плотного теле- и концертного графика, показал фото воскресного обеда с семьей и отметил, что сам приготовил еду.

В кадре Притула с женой Екатериной и сыном от первого брака 11-летним Дмитрием сидят вокруг обеденного стола, заставленного тарелками и приправами.

Сегодня папа готовил стряпню, - подписал снимок Притула.

Папа готовил стряпню: Притула позабавил Сеть домашним фото
Папа готовил стряпню: Притула позабавил Сеть домашним фото
instagram.com/siriy_ua

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Подписчики Сергея похвалили его кулинарные таланты, а из блюд на фото подметили любимую украинцами жаренную картошку. 

  • Таку маєте файну кухню😀
  • Мальчик красивый 👍🎈
  • А де маленька крихiтка?)))
  • Тато крутий👍
  • Сергій,як завжди дуже гарне фото😻
  • Жареная картошка 😂💪
  • А Серёжа - молодец!... Парам-пам-пам!!!)))😉
  • Дітей не повтравляли?😂😂😂❤
  • Піввареника? - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль думает о Притуле и Кошевом.

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Теги: Сергей Притула, семьи звезд, кухня
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.03.2020, 12:29
Оценка:  0
гость
Чё за куйню я сейчас прочёл? Кто это?
Ходок  (аноним)  16.03.2020, 12:16
Оценка:  0
Ходок
Кто сказал что это популярный ведущий? Отстой полнейший.
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