Папа готовил стряпню: Притула позабавил Сеть домашним фото
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Популярный телеведущий и шоумен Сергей Притула приятно удивил Сеть новой публикацией. В Инстаграм харизматичный ведущий, который часто говорит о нехватке времени из-за плотного теле- и концертного графика, показал фото воскресного обеда с семьей и отметил, что сам приготовил еду.
В кадре Притула с женой Екатериной и сыном от первого брака 11-летним Дмитрием сидят вокруг обеденного стола, заставленного тарелками и приправами.
Сегодня папа готовил стряпню, - подписал снимок Притула.
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Подписчики Сергея похвалили его кулинарные таланты, а из блюд на фото подметили любимую украинцами жаренную картошку.
- Таку маєте файну кухню😀
- Мальчик красивый 👍🎈
- А де маленька крихiтка?)))
- Тато крутий👍
- Сергій,як завжди дуже гарне фото😻
- Жареная картошка 😂💪
- А Серёжа - молодец!... Парам-пам-пам!!!)))😉
- Дітей не повтравляли?😂😂😂❤
- Піввареника? - пошутили в Сети.
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