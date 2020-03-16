Популярный телеведущий показал, как сидит с семьей за обеденным столом.

Папа готовил стряпню: Притула позабавил Сеть домашним фото instagram.com/siriy_ua

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Популярный телеведущий и шоумен Сергей Притула приятно удивил Сеть новой публикацией. В Инстаграм харизматичный ведущий, который часто говорит о нехватке времени из-за плотного теле- и концертного графика, показал фото воскресного обеда с семьей и отметил, что сам приготовил еду.

В кадре Притула с женой Екатериной и сыном от первого брака 11-летним Дмитрием сидят вокруг обеденного стола, заставленного тарелками и приправами.

Сегодня папа готовил стряпню, - подписал снимок Притула.

Папа готовил стряпню: Притула позабавил Сеть домашним фото instagram.com/siriy_ua

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Подписчики Сергея похвалили его кулинарные таланты, а из блюд на фото подметили любимую украинцами жаренную картошку.

Таку маєте файну кухню😀

Мальчик красивый 👍🎈

А де маленька крихiтка?)))

Тато крутий👍

Сергій,як завжди дуже гарне фото😻

Жареная картошка 😂💪

А Серёжа - молодец!... Парам-пам-пам!!!)))😉

Дітей не повтравляли?😂😂😂❤

Піввареника? - пошутили в Сети.

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