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Не только красивая: Жена Комарова призналась, какие книги читает в карантин

Комментариев: 1
Александра Кучеренко рассказала, что планирует в карантин прочесть 5 книг и призвала подписчиков не обмениваться литературой.

Не только красивая: Жена Комарова призналась, какие книги читает в карантин
Не только красивая: Жена Комарова призналась, какие книги читает в карантин
instagram.com/aakucherenko

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Супруга телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова - ведущая и модель Александра Кучеренко посоветовала подписчикам на время карантина занять себя чтением. В Инстаграм Александра опубликовала список книг, который сама планирует прочесть до конца марта месяца. Также девушка отметила, что передавать книги друг другу пока не стоит.

Люди начали мыть руки, готовить еду дома и проводить время со своей семьей. Если так пойдёт и дальше, то дело может дойти до чтения книжек)) Вот мой список на ближайшие дни, после того, как закончу читать «Becoming Michelle Obama»: 📚 «Краткая история человечества» Ю.Н.Харари
📚 «Клуб 5 часов утра» Р.Шарма
📚 «451 градус по Фаренгейту» Р.Брэдбери
📚 «Безумно богатые азиаты» К.Кван
📚 «Отверженные» В.Гюго
Надеюсь, карантин закончится раньше, чем я всё это прочту😉
А вы что читаете сейчас? Делитесь своими рекомендациями в комментариях - будем друг другу полезны! Только давайте книжки не передавать🤞😁, - написала Александра. 

Не только красивая: Жена Комарова призналась, какие книги читает в карантин
Не только красивая: Жена Комарова призналась, какие книги читает в карантин
instagram.com/aakucherenko

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко рассказала, как есть и не толстеть. 

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Теги: чтение, список книг, Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.03.2020, 11:46
Оценка:  0
гость
Отец постоянно пердит. Придет в школу, общается с родаками и срет что пиздос и не стесняется.дома все пропержено,я вещи в пакете за окном держу.а когда в транспорте ему делают замечания,он смотрит на них как на долбoебов,типа природа хули. От блять зaeбало это
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