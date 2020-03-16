В ванне с лепестками цветов: Екатерина Кухар похвасталась райским отдыхом

Украинская балерина показала, как расслабляется в Таиланде.

Украинская балерина, судья проекта Танцы со звездами“ Екатерина Кухар поделилась с поклонниками откровенным кадром с отдыха. Вместе с мужем, Александром Стояновым, звезда отправилась в долгожданный медовый месяц в Таиланд.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала пикантный снимок, где она позирует в ванне с лепестками различных цветов. При этом Кухар одета в оранжевое бикини. Отметим, что кадр был сделан с необычного ракурса. Скорее всего, автором фото является супруг Екатерины.- артист балета Александр Стоянов.

“Даже то, что я слышала о райских местах для медового месяца, мое воображение просто не могло воспроизвести нечто подобное. Это так красиво для меня... и для нас...“, - поделилась впечатлениями от отдыха балерина.

Екатерина Кухар в ванне с лепестками цветов скриншот

Ранее сообщалось, что Екатерина Кухар отправилась в отпуск в разгар эпидемии коронавируса.

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