Илона Гвоздева подчеркнула, что она не очень суеверна, но всегда исполняет простые народные ритуалы .

Три привычки: Тренер "Танцев со звездами" поделилась суевериями в пятницу 13 instagram.com/ilonagvozdeva

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Тренер проекта "Танцы со звездами" хореограф Илона Гвоздева удивила неожиданным признанием. В Инстаграм знаменитость написала о своих суеверных привычках, которые соблюдает при любых обстоятельствах. Такую публикацию хореограф сделала по случаю "магического дня" пятницы 13-го. Илона подчеркнула, что особенно чтит три "народных ритуала", включая обязательный взгляд в зеркало, если пришлось за чем-то вернуться.

Пятница 13🤪🧐😏

Я не верю в приметы,но,тем не менее у меня есть три устоявшиеся привычки:

- если забываю что-то и приходится возвращаться, то обязательно смотрю в зеркало🧐

- если впереди дальняя поездка, то обязательно нужно присесть «на дорожку»😏

- если рассыпала соль,обязательно кидаю через левое плече 3 щепотки🤪

А какие у вас приметы/суеверия и верите ли вы в них?, - написала Гвоздева. Три привычки: Тренер "Танцев со звездами" поделилась суевериями в пятницу 13 instagram.com/ilonagvozdeva

Ранее мы писали, что можно и нельзя делать в пятницу 13-го.

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