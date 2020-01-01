Регина Тодоренко показала нежное фото с годовалым сыном

Ведущая призналась, что скучает по грудному вскармливанию.

Известная украинская ведущая и певица, звезда проекта “Орел и Решка“ Регина Тодоренко продолжает делиться с подписчиками интересными подробностями своего материнства.

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Так, недавно на своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость опубликовала милое фото с сыном Майклом. На снимке звездная мама нежно обнимает малыша во время прогулки по пляжу.

В описании к снимку Тодоренко призналась, что очень прониклась материнством и всюду брала сына с собой. Вместе с ребенком она ездила на работу и летала за границу. Кроме того, Регина заявила, что скучает по грудному вскармливанию.

“1 год и 3 прекрасных месяца лактации 🙈Кто бы мог подумать , что в таком сумасшедшем графике это возможно. И неееет, это были не замороженные тонны молока в холодильнике , которыми кормили бабушки , няни , тети нашего сына(хотя ничего против кормления из бутылочки не имею). Я просто так сильно прониклась материнством , что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой. По ряду причин возможности уйти в декрет не было да и не хотелось бросать работу. Пока Майкл спал в своей детской гримерной или во дворике возле съемочной площадки, я работала, а потом мчалась на кормление“, - поделилась Тодоренко.

Регина Тодоренко с сыном Скриншот

Ранее Регина Тодоренко рассказала, почему не ездит за границу с мужем.

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