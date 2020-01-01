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Надя Дорофеева показала, как проводит пятницу 13-е с подружкой

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Украинская певица поделилась домашними фото.
Надя Дорофеева показала, как проводит пятницу 13-е с подружкой
Надя Дорофеева показала, как проводит пятницу 13-е с подружкой
instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая на днях вместе с Алексеем Завгородним объявила о распаде группы “Время и Стекло“, поделилась с фанами домашними фото.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка показала, как проводит время на карантине в пятницу 13-го. Надя опубликовала несколько кадров, где она позирует в компании своей подруги соосновательницы Китайского, Въетнамского Привета и бренда пуховиков Katsurina Blanket, Даши Кацуриной. На снимках девушки в белых нарядах делают селфи на полу в огромной гардеробной.

“Пятница 13-е“, - коротко подписала снимки Дорофеева.

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Ранее группа “Время и Стекло“ выпустила долгожданный клип на трек “Навсегда/Никогда“.

 

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Теги: Надя Дорофеева, Даша Кацурина, Пятница 13-ое
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Источник: Ivona bigmir)net

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