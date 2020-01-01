Балерина показала, как сидит в позе лотоса в купальнике и халате .

В белье и в нирване: Екатерина Кухар поделилась ярким фото с отдыха instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Известная украинская балерина, судья “Танцев со звездами“ Екатерина Кухар, которая в самый разгар эпидемии китайского короновируса отправилась с супругом артистом балета Александром Стояновым на отдых в Таиланд, покорила Сеть отпускным фото.

В Инстаграм знаменитость добавила снимок, на котором сидит в позе "лотоса", одетая в легкий шелковый халатик. Наряд Екатерины распахивается на груди, обнажая черный бюстгальтер с объемными чашечками, который, судя по всему, является частью купальника Кухар. Знаменитость в кадре медитирует с закрытыми глазами и выглядит очень счастливой и спокойной.

Здесь должен быть какой-то содержательный текст о путешествии, но мы оставим его на попозже.

А пока, моё сердце бьётся учащенней и я полностью погружена в это место💚, - написала Екатерина.

В белье и в нирване: Екатерина Кухар поделилась ярким фото с отдыха instagram.com/ekaterinakukhar_official

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