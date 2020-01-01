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"То, что я люблю": Секс-бомба Астафьева удивила неожиданным хобби

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Артистка показала фото с велосипедных прогулок со своими собаками .

"То, что я люблю": Секс-бомба Астафьева удивила неожиданным хобби
instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева, которую по праву считают главной секс-бомбой отечественного шоубиза, удивила неожиданно “домашним“ хобби. Оказывается, артистка, которую мы привыкли видеть в откровенных нарядах и провокационных образах, обожает в свободное время кататься в неброской одежде на велике - в сопровождении двоих любимых собак.

Фото с такой прогулки Даша выставила в Инстаграм.

Велосипедные прогулки, тем и любимые, что не надо крутить педали😂🤪, - написала звезда.

"То, что я люблю":Секс-бомба Астафьева удивила неожиданным хобби
instagram.com/da_astafieva

"То, что я люблю":Секс-бомба Астафьева удивила неожиданным хобби
instagram.com/da_astafieva

Подписчики похвалили фото и отметили, что Даша на них выглядит очень счастливой:

  • Какие они тискательные 😍 хочется мять и мять их в объятиях)
  • Лучшие друзья человека🐕🐕
  • Дашенька,вы просто неотразимы!семейное,доброе,теплое фото!!!
  • вот кто настоящий верный друг!👏
  • Какие все милые,но Чичико просто💞😘😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы. 

 

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Теги: Даша Астафьева, хобби звезд, собаки, велосипед
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Источник: IVONА bigmir)net

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