Артистка показала фото с велосипедных прогулок со своими собаками .

"То, что я люблю": Секс-бомба Астафьева удивила неожиданным хобби instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева, которую по праву считают главной секс-бомбой отечественного шоубиза, удивила неожиданно “домашним“ хобби. Оказывается, артистка, которую мы привыкли видеть в откровенных нарядах и провокационных образах, обожает в свободное время кататься в неброской одежде на велике - в сопровождении двоих любимых собак.

Фото с такой прогулки Даша выставила в Инстаграм.

Велосипедные прогулки, тем и любимые, что не надо крутить педали😂🤪, - написала звезда.

"То, что я люблю":Секс-бомба Астафьева удивила неожиданным хобби instagram.com/da_astafieva

"То, что я люблю":Секс-бомба Астафьева удивила неожиданным хобби instagram.com/da_astafieva

Подписчики похвалили фото и отметили, что Даша на них выглядит очень счастливой:

Какие они тискательные 😍 хочется мять и мять их в объятиях)

Лучшие друзья человека🐕🐕

Дашенька,вы просто неотразимы!семейное,доброе,теплое фото!!!

вот кто настоящий верный друг!👏

Какие все милые,но Чичико просто💞😘😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы.

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