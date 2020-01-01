"То, что я люблю": Секс-бомба Астафьева удивила неожиданным хобби
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Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева, которую по праву считают главной секс-бомбой отечественного шоубиза, удивила неожиданно “домашним“ хобби. Оказывается, артистка, которую мы привыкли видеть в откровенных нарядах и провокационных образах, обожает в свободное время кататься в неброской одежде на велике - в сопровождении двоих любимых собак.
Фото с такой прогулки Даша выставила в Инстаграм.
Велосипедные прогулки, тем и любимые, что не надо крутить педали😂🤪, - написала звезда.
Подписчики похвалили фото и отметили, что Даша на них выглядит очень счастливой:
- Какие они тискательные 😍 хочется мять и мять их в объятиях)
- Лучшие друзья человека🐕🐕
- Дашенька,вы просто неотразимы!семейное,доброе,теплое фото!!!
- вот кто настоящий верный друг!👏
- Какие все милые,но Чичико просто💞😘😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы.
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