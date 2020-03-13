Актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон подцепили коронавирус во время съемок в Австралии.

Том Хэнкс показал, как он и его жена выглядят после заражения коронавирусом Getty images

В четверг, 12 марта, голливудский актер Том Хэнкс сообщил в соцсети, что он и его жена, актриса Рита Уилсон заразились коронавирусом во время съемок нового фильма в Австралии.

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Спустя день 63-летний артист решил поблагодарить поклонников за поддержку и опубликовал первое фото с Ритой после обнаружения болезни. Сейчас они находятся в изоляции, чтобы не заразить других людей.

“Привет, народ. Рита Уилсон и я хотим поблагодарить всех, кто так хорошо о нас заботится. У нас есть Covid-19, и мы находимся в изоляции, поэтому мы не передаем его никому другому. Есть те, для кого это может привести к очень серьезному заболеванию. Мы следуем советам экспертов и заботимся о себе и друг о друге. Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут“, - написал Хэнкс.

Том Хэнкс и Рита Уилсон после заражения коронавирусом Скриншот

Напомним, ранее сыновья Тома Хэнкса рассказали о состоянии отца.

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