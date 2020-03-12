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Снежана Бабкина показала, как развлекает сына в больнице

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Старший сын Бабкиных несколько дней провел в реанимации из-за воспаления легких.
Снежана Бабкина показала, как развлекает сына в больнице
Снежана Бабкина показала, как развлекает сына в больнице
instagram.com/snezhana_babkina

Среду, 4 марта, украинская танцовщица,актриса и жена музыканта Сергея Бабкина, Снежана Бабкина сообщила в соцсети, что ее старший сын, 13-летний Артур попал в реанимацию с воспалением легких.

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Спустя неделю звездные родители рассказали, что мальчику стало намного лучше и его перевели в стационар.  А на днях Снежана решила показать забавный ролик, который был снят во дворе Харьковской областной детской клинической больнице № 1. Бабкина решила показать, как поднимает настроение Артуру.

В видео можно увидеть, как артистка вместе с сыном катается на качелях. Позже Снежана начинает танцевать и петь. Все это веселье на телефон снимает Сергей Бабкин.

“Праздничный ПЕСНЬ от Королевы- Мать👸🏻👦🏼‼️“, - с юмором подписала ролик Снежана.

Ранее сообщалось, что Снежана Бабкина показала подросшого сына Елисея.

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Теги: Снежана Бабкина
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Источник: Ivona bigmir)net

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