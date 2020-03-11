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Даша Астафьева похвасталась фигурой в латексном плаще

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Звезда Playboy показала видео с новой фотосессии.
Даша Астафьева похвасталась фигурой в латексном плаще
Даша Астафьева похвасталась фигурой в латексном плаще
instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками закулисным роликом с новой фотосъемки. Звезда снялась для косметического бренда HydroPeptide Ukraine.

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На своей странице в Инстаграм Даша опубликовала видео, где она позирует перед камерой в белье телесного цвета, латексном синем плаще и босоножках. Фотографом выступила Соня Плакидюк.

“Прекрасный день“, - лаконично подписала кадр Астафьева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovely day @hydropeptide_ukraine by @moi_sofism

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Поклонники 34-летней знаменитости осыпали ее комплиментами в комментариях под публикацией.

  • Моя любимая... модель!!! 😍🔥😍🔥😍🔥😍
  • Какая же красивая😍
  • Современная Мэрилин Монро ❤️
  • Какая красавица, очень идут такие стрижки, весна ❤️🔥
  • Красотка😘❤️🌈, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivona bigmir)net

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