Даша Астафьева похвасталась фигурой в латексном плаще

Звезда Playboy показала видео с новой фотосессии.

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками закулисным роликом с новой фотосъемки. Звезда снялась для косметического бренда HydroPeptide Ukraine.

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На своей странице в Инстаграм Даша опубликовала видео, где она позирует перед камерой в белье телесного цвета, латексном синем плаще и босоножках. Фотографом выступила Соня Плакидюк.

“Прекрасный день“, - лаконично подписала кадр Астафьева.

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Поклонники 34-летней знаменитости осыпали ее комплиментами в комментариях под публикацией.

Моя любимая... модель!!! 😍🔥😍🔥😍🔥😍

Какая же красивая😍

Современная Мэрилин Монро ❤️

Какая красавица, очень идут такие стрижки, весна ❤️🔥

Красотка😘❤️🌈, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы.

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