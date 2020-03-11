Даша Астафьева похвасталась фигурой в латексном плаще
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками закулисным роликом с новой фотосъемки. Звезда снялась для косметического бренда HydroPeptide Ukraine.
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На своей странице в Инстаграм Даша опубликовала видео, где она позирует перед камерой в белье телесного цвета, латексном синем плаще и босоножках. Фотографом выступила Соня Плакидюк.
“Прекрасный день“, - лаконично подписала кадр Астафьева.
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Поклонники 34-летней знаменитости осыпали ее комплиментами в комментариях под публикацией.
- Моя любимая... модель!!! 😍🔥😍🔥😍🔥😍
- Какая же красивая😍
- Современная Мэрилин Монро ❤️
- Какая красавица, очень идут такие стрижки, весна ❤️🔥
- Красотка😘❤️🌈, - пишут пользователи Сети.
Напомним, ранее Даша Астафьева в боди засветила обнаженные ягодицы.
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